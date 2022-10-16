Експерт визначив, хто найкрасивіша жінка на Землі у 2023 році

Відомий пластичний хірург Джуліан Де Сільва щороку визначає найкрасивіших жінок на планеті. Завдяки правилу грецького золотого перетину краси він обрав цьогоріч Джоді Комер. Читайте далі та дізнайтеся подробиці про цю красуню!

Джоді Комер – британська акторка. Масовий глядач знає її завдяки ролі у серіалі "Вбиваючи Єву", де найкрасивіша жінка на Землі отримала зіркову впізнаваність.

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Керівник Центру передової косметичної та пластичної хірургії обличчя у Лондоні оприлюднив своє нове дослідження, у якому щороку оцінює співвідношення пропорцій зовнішності й за допомогою спеціальної формули вираховує відсоток краси та ідеальності.

Характеристики зовнішності Джоді Комер пластичний хірург оцінив на 94,52% зі 100% відповідно до золотого перетину краси.

У неї найближчі до ідеальних показники носа і губ. Також у неї підборіддя та губи гарної форми. Єдина риса обличчя, за яку загальний бал знижений, – це брови, вони відповідають ідеальним на 88%", – коментує пластичний хірург Джуліан Де Сільва.

Цікаво, що у п'ятірку найкрасивіших жінок також увійшли Зендая (94,37%) та Белла Хадід (94,35%), Бейонсе (92,44%) та Аріана Гранде (91,81%).

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