Українська plus-size модель стала володаркою найбільших натуральних грудей

Українська plus-size модель та блогерка з 13 розміром грудей Міла Кузнєцова встановила рекорд України. Натуральність бюста красуні підтвердили лікарі.

Учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size 2019 Міла Кузнєцова офіційно визнана власницею найбільших натуральних грудей в Україні. Обхват її бюста становить 135,5 см. Організатори заходу відзначили, що всі учасниці пройшли медичне обстеження в клініці для підтвердження натуральності молочних залоз.

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Цікаво, що Міла – відомий блогер з понад півмільйонною армією шанувальників. Свої принади вона любить і не соромиться демонструвати. Дівчину впізнають і запрошують в шоу та інтерв'ю. Так, красуня брала участь у відомій телепрограмі "Хто зверху".

Шанувальники 31-річної Кузнецової привітали її з рекордом і засипали компліментами.

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