Телеведуча випадково засвітила публіці оголені груди моделі

Зірка телеканалу Fox News Жанін Пірро випадково продемонструвала голі груди популярної моделі мільйонам користувачів на своїй сторінці в Twitter.

Так, ведуча Жанін Пірро опублікувала, здавалося б на перший погляд, зовсім невинне фото у захисній масці. На ньому зірка телеекранів позує стоячи біля столу ресторану на вулиці в білій сукні з чорними шлейками.

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На столі перед нею лежить її смартфон. Саме гаджет привернув увагу мільйонів користувачів і представників ЗМІ. На екрані телефона ведучої був відкритий кадр з оголеною моделлю Кріссі Тейген. Сама зірка запитала Пірро, чому її груди у тої на екрані. Жанін Пірро поки не відреагувала на інцидент.

jeanine why are my boobs up on your phone https://t.co/69MW72y0YM — chrissy teigen (@chrissyteigen) July 6, 2020

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