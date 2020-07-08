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Телеведуча випадково засвітила публіці оголені груди моделі

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Телеведуча Жанін Пірро - фото 1
Телеведуча Жанін Пірро / Twitter

Зірка телеканалу Fox News Жанін Пірро випадково продемонструвала голі груди популярної моделі мільйонам користувачів на своїй сторінці в Twitter.

Так, ведуча Жанін Пірро опублікувала, здавалося б на перший погляд, зовсім невинне фото у захисній масці. На ньому зірка телеекранів позує стоячи біля столу ресторану на вулиці в білій сукні з чорними шлейками.

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Телеведуча випадково засвітила публіці оголені груди моделі - фото 414626
Телеведуча випадково засвітила публіці оголені груди моделі - фото 414625

На столі перед нею лежить її смартфон. Саме гаджет привернув увагу мільйонів користувачів і представників ЗМІ. На екрані телефона ведучої був відкритий кадр з оголеною моделлю Кріссі Тейген. Сама зірка запитала Пірро, чому її груди у тої на екрані. Жанін Пірро поки не відреагувала на інцидент.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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