Леся Нікітюк спокусила кадром зі спальні у мереживній білизні

Українська шоувумен Леся Нікітюк регулярно та сміливо демонструє шанувальникам своє спокусливі вигини. І цього разу телеведуча похизувалася спортивними досягненнями, показавши пікантне фото.

Так, Леся Нікітюк поділилася серією знімків у мереживній білизні смарагдового кольору. Комплект лише підкреслив її стрункі форми і хвилюючі вигини, а також дозволив показати рельєфний прес. На одному з фото Леді Ле позує в білій легкій сорочці, яку зав'язала під грудьми, а на другому – лише в білизну.

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Судячи з хештегом, зірка телеекранів робить планку щодня і вже помітила результати своїх зусиль. Крім того, вона дотримується інтервального голодування.

"Я не скажу, що вона особливо допомагає, якщо жерти смажене, багато солодкого і мучного! Але на фото номер 2 хоч якийсь рельєф з'явився. Я не про живіт. Коротше, якщо у вас немає часу на планку кожен день, напишіть в коментах слово "прес", може, хоч хлопець з'явиться з нормальним пресом в кишені", – з гумором прокоментувала гарячі кадри Леся.

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