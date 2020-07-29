Українська пісня 2020 відбудеться в новому форматі: список фіналістів проєкту

П'ята "Українська пісня" мала відбутись на "Арені Львів", проте через карантин формат проведення масштабної музичної події змінили. Зйомки конкурсу пройдуть 13 серпня на сцені Львівської опери, а телеверсію шоу Україна побачить у День Незалежності.

За словами організаторів Національного проєкту "Українська пісня / Ukrainian Song Project", у них було два виходи: або скасувати подію, або знайти для неї новий формат. Відтак через пандемію та карантин грандіозний конкурс цьогоріч відбудеться як спецпроєкт – 13 серпня на сцені Львівської опери у форматі телезйомки і без глядачів у залі.

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Того дня свої найпопулярніші нові хіти виконають зіркові хедлайнери: "Без Обмежень", MÉLOVIN, Сергій Бабкін, Злата Огнєвіч, Артем Пивоваров, М'ята, Grohotsky та інші артисти. Традиційно на одну сцену із ТОП-зірками вийдуть нові імена – цього року це буде п'ятеро фіналістів конкурсного відбору "Української пісні". Адже навіть при зміні формату мета проєкту залишається незмінною: пошук і популяризація молодих артистів з різних міст України, а також підтримка і промоція україномовної музики в Україні та у світі.

Цьогорічні переможці відбору: Shy, EDGAR&EMMA, JANE, Vidverto i Uliana Royce.

"Без обмежень"

Щороку до оргкомітету Ukrainian Song Project надходить понад 300 заявок від молодих артистів та гуртів, найкращі з яких отримують шанс виступити разом із найвідомішими українськими артистами на грандіозній сцені під час великого стадіонного концерту перед багатотисячною аудиторією. Рішення щодо чотирьох переможців-2020 прийняло компетентне журі, а п'ятого фіналіста обрали шляхом голосування у мережі, в якому взяли участь понад 100 тисяч інтернет-користувачів.

"Культура, музика, талант не можуть зупинятися! Молодь повинна творити нове. Українські артисти не можуть поставити свою творчість на паузу, – наголошує генеральний продюсер "Української пісні" Тарас Курчик. – Ми відзнімемо у Львові, культурній столиці, концерт за участю ТОП-зірок української сцени і молодих артистів, яких відкриває наш проєкт. І цю телеверсію у День Незалежності покаже на всю Україну телеканал "Україна" у популярному шоу "Музична платформа". Так ми продемонструємо усій країні, що українська пісня твориться і звучить, попри все".

Офіційний відеоанонс Ukrainian Song Project 2020:

Свою 5-річчя "Українська пісня / Ukrainian Song Project" таки відсвяткує, але через рік. Уже відомі дата і місце – 14 серпня 2021 року на "Арені Львів".

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