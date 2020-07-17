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Тихо діти сплять: alyona alyona випустила потужний кліп, що спонукає задуматись

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Прем'єра нової пісні alyona alyona - фото 1
Прем'єра нової пісні alyona alyona / pirosmoney

Реперка аlyona аlyona представила нову соціальну пісню "Тихо діти сплять", кліп на яку зірка зняла під час відпочинку на Балі. Дивіться потужний ролик, який змусить вас задуматися та спонукає змінювати цей світ на краще.

У новинці alyona alyona наголошує, що всі прийшли в цей світ, щоб служити йому і робити його кращим. Однак нині навіть те, що не потребує вдосконалення, людство нищить, не думаючи про наслідки.

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Реперку вразило, що берегові лінії на Балі вистелені пластиком. І сміттям забруднений не лише океан, а й українські річки, лісосмуги та поля. "Ми забули, що для справжнього щастя нам не треба так багато, що ні одне зовнішнє благо не замінить внутрішню порожнечу, забули про те, що всі земні ресурси не безкінечні", – акцентує зірка, наголошуючи, що не хоче жити і бачити це далі. Пора змінювати себе.

Краще пізно, ніж ніколи. Не важливо, де ти живеш, який в тебе колір шкіри чи розріз очей, якою мовою ти розмовляєш і в кого ти віриш. Важливо те, що кожен чоловік і жінка можуть залишити для наступних поколінь, який показати приклад, що можуть зробити саме зараз, поки діти сплять, – підсумовує alyona alyona.

Дивитись онлайн кліп alyona alyona – Тихо діти сплять (режисер – Антон Штука):

Сподіваємось, ви не тільки поставите лайк новому хіту, а й візьмете до уваги слова реперки та більше не будете засмічувати планету. Бережіть природу та будьте свідомими, все ще можна врятувати!

Тихо діти сплять: alyona alyona випустила потужний кліп, що спонукає задуматись - фото 416266

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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