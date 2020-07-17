Антитіла – Кіно: дивіться новий масштабний кліп гурту, знятий в українській пустелі

Гурт Антитіла презентував пісню "Кіно". Відеокліп на новинку знімали в українській пустелі, а для створення необхідної атмосфери Steampunk знадобилось майже сто яскравих костюмів та справжні фокуси. Дивіться ефектне відео від Тараса Тополі і Ко!

Антитіла першими в Україні серед артистів наважилися так масштабно втілити стилістику жанру Steampunk у музичному відео. Близько сотні костюмів, відточених до дрібниць, багатотонна циркова декорація в пустелі, кардинальне перевтілення Тараса Тополі, справжні фокуси від Magic Five – це все у новому кліпі на пісню "Кіно".

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На перший погляд, легка за сюжетом робота має глибокий смисл. В основі історія, що повторюється із покоління в покоління, тисячоліттями. Весь спектр людських емоцій від милосердя до ненависті, від зради до самопожертви, від добра до зла, від захоплення до презирства – все, як у житті. Відеоробота також сповнена метафорами, алегоріями та символами, які завжди притаманні творчості Антитіл.

Знімальний процес тривав п'ять днів у сорокаградусну спеку в пустелі "Олешківські піски" на Херсонщині. До речі, цей національний природний парк – єдина пустеля у Європі. Спеціально для зйомок Антитіла серед пісків встановили циркове містечко з реальним однощогловим куполом, яке прикрашене символічними прапорами з літерою А та сценою.

Дивитись онлайн кліп Антитіла – КІНО:

Головного героя зіграв лідер гурту Тарас Тополя. В образ фокусника йому довелося вживатися кілька місяців та вчитися жонглювати. В акторську команду оточення фокусника Антитіла запросили найкращих ілюзіоністів України та відомих блогерів Magic Five (М5).

"У мене бракує слів, щоб повною мірою віддячити всім, хто знявся в цьому відео. Це був маленький подвиг кожного учасника. З 72 сцен по плану було відзнято 71 тільки за 1 день", – поділився враженнями Тарас Тополя, подякувавши всій команді за участь у зйомці.

Тополя в образі Капелюшника

Прикметно, що стиль Steampunk – найскладніший в кінематографі, бо є не популярним, а атмосферу в ньому створюють саме деталі. У відеороботі представлено майже сто костюмів, які не повторюються і кожен органічно з'єднаний з типажем кожного героя. Півтора місяця над костюмами працювали Мар'яна Слов'янська та Ганна Черкашина, а також актори та представники Steampunk-спільноти в Україні, які були задіяні в кліпі з власними костюмами.

Режисером відеокліпу "Кіно" виступив Сергій Вусик, з підтримкою і порадами у всьому процесі вірних друзів, художників і режисерів: Ростислава Васильєва та Олексія Веренчика. Оператор – Шатохін Антон. Продюсування зйомок Антитіла здійснили, як завжди, колективно. Автори ідеї та підбір акторів: Тарас Тополя і Сергій Вусик. Музика та аранжування – Максим Сиволап. Слова – Тарас Тополя.

"Кіно" – це перша композиція після виходу альбому "Hello", у підтримку якого триває тур містами України. У зв’язку з карантином він був призупинений і днями Антитіла оголосять нові дати концертів. Перший післякарантинний концерт відбудеться вже 9 серпня в Одесі, на Морвокзалі, де можна буде почути нову пісню наживо.

ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ "КІНО":

Кіно.

Це все якесь кіно, давно,

На нас хтось тестить новий світ, ще раз.

Я пас.

Я бачу дежавю в кімнаті на краю,

Будіть мене, мабуть я сплю.

Мама! На лице бандана,

Ми ж не Далай-лама,

Один раз живем.

Мама! Чілим-чілим, мама.

Все буде нормально,

Все переживем.

В куток.

Браваду у куток, кураж погас.

На паузі мій персонаж.

Хто ми?

І в чому тут резон?

Як відповідь знайдем,

То все переживем разом.

Просто маленькі люди,

Просто такий сюжет.

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