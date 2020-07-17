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Антитіла – Кіно: дивіться новий масштабний кліп гурту, знятий в українській пустелі
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Гурт Антитіла презентував пісню "Кіно". Відеокліп на новинку знімали в українській пустелі, а для створення необхідної атмосфери Steampunk знадобилось майже сто яскравих костюмів та справжні фокуси. Дивіться ефектне відео від Тараса Тополі і Ко!
Антитіла першими в Україні серед артистів наважилися так масштабно втілити стилістику жанру Steampunk у музичному відео. Близько сотні костюмів, відточених до дрібниць, багатотонна циркова декорація в пустелі, кардинальне перевтілення Тараса Тополі, справжні фокуси від Magic Five – це все у новому кліпі на пісню "Кіно".
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На перший погляд, легка за сюжетом робота має глибокий смисл. В основі історія, що повторюється із покоління в покоління, тисячоліттями. Весь спектр людських емоцій від милосердя до ненависті, від зради до самопожертви, від добра до зла, від захоплення до презирства – все, як у житті. Відеоробота також сповнена метафорами, алегоріями та символами, які завжди притаманні творчості Антитіл.
Знімальний процес тривав п'ять днів у сорокаградусну спеку в пустелі "Олешківські піски" на Херсонщині. До речі, цей національний природний парк – єдина пустеля у Європі. Спеціально для зйомок Антитіла серед пісків встановили циркове містечко з реальним однощогловим куполом, яке прикрашене символічними прапорами з літерою А та сценою.
Дивитись онлайн кліп Антитіла – КІНО:
Головного героя зіграв лідер гурту Тарас Тополя. В образ фокусника йому довелося вживатися кілька місяців та вчитися жонглювати. В акторську команду оточення фокусника Антитіла запросили найкращих ілюзіоністів України та відомих блогерів Magic Five (М5).
"У мене бракує слів, щоб повною мірою віддячити всім, хто знявся в цьому відео. Це був маленький подвиг кожного учасника. З 72 сцен по плану було відзнято 71 тільки за 1 день", – поділився враженнями Тарас Тополя, подякувавши всій команді за участь у зйомці.
Прикметно, що стиль Steampunk – найскладніший в кінематографі, бо є не популярним, а атмосферу в ньому створюють саме деталі. У відеороботі представлено майже сто костюмів, які не повторюються і кожен органічно з'єднаний з типажем кожного героя. Півтора місяця над костюмами працювали Мар'яна Слов'янська та Ганна Черкашина, а також актори та представники Steampunk-спільноти в Україні, які були задіяні в кліпі з власними костюмами.
Режисером відеокліпу "Кіно" виступив Сергій Вусик, з підтримкою і порадами у всьому процесі вірних друзів, художників і режисерів: Ростислава Васильєва та Олексія Веренчика. Оператор – Шатохін Антон. Продюсування зйомок Антитіла здійснили, як завжди, колективно. Автори ідеї та підбір акторів: Тарас Тополя і Сергій Вусик. Музика та аранжування – Максим Сиволап. Слова – Тарас Тополя.
"Кіно" – це перша композиція після виходу альбому "Hello", у підтримку якого триває тур містами України. У зв’язку з карантином він був призупинений і днями Антитіла оголосять нові дати концертів. Перший післякарантинний концерт відбудеться вже 9 серпня в Одесі, на Морвокзалі, де можна буде почути нову пісню наживо.
ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ "КІНО":
Кіно.
Це все якесь кіно, давно,
На нас хтось тестить новий світ, ще раз.
Я пас.
Я бачу дежавю в кімнаті на краю,
Будіть мене, мабуть я сплю.
Мама! На лице бандана,
Ми ж не Далай-лама,
Один раз живем.
Мама! Чілим-чілим, мама.
Все буде нормально,
Все переживем.
В куток.
Браваду у куток, кураж погас.
На паузі мій персонаж.
Хто ми?
І в чому тут резон?
Як відповідь знайдем,
То все переживем разом.
Просто маленькі люди,
Просто такий сюжет.
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