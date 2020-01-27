Українська піаністка Надія Шпаченко отримала Греммі 2020

Талановита українська композиторка Надія Шпаченко стала переможницею у номінації "Найкращий збірник класичної музики" на церемонії вручення Греммі 2020. І твори піаністки справді варті уваги!

У ніч на 27 січня у Лос-Анджелесі не лише Біллі Айліш зібрала переможні статуетки Греммі, а й українська композиторка та піаністка Надія Шпаченко. 42-річна талановита виконавиця перемогла у номінації "Найкращий збірник класичної музики" завдяки своїй платівки The Poetry of Places.

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Відзначимо, що Надія народилась у Харкові, однак разом з матір'ю перебралась до США, де зараз мешкає, активно творить та працює в університеті Південної Каліфорнії. До того ж, українка гастролює світом, виконуючи музику, що підкорює до глибини серця. До слова, кілька років тому Шпаченко вже з'являлась у переліку номінантів у кількох категоріях Греммі, але лише цьогоріч їй вдалось нарешті отримати перемогу.

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