Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Українська піаністка Надія Шпаченко отримала Греммі 2020

  • 39
Українка отримала Греммі - фото 1
Українка отримала Греммі

Талановита українська композиторка Надія Шпаченко стала переможницею у номінації "Найкращий збірник класичної музики" на церемонії вручення Греммі 2020. І твори піаністки справді варті уваги!

У ніч на 27 січня у Лос-Анджелесі не лише Біллі Айліш зібрала переможні статуетки Греммі, а й українська композиторка та піаністка Надія Шпаченко. 42-річна талановита виконавиця перемогла у номінації "Найкращий збірник класичної музики" завдяки своїй платівки The Poetry of Places.

І ще: Названі корисні напої, які бадьорять краще за кофеїн

Відзначимо, що Надія народилась у Харкові, однак разом з матір'ю перебралась до США, де зараз мешкає, активно творить та працює в університеті Південної Каліфорнії. До того ж, українка гастролює світом, виконуючи музику, що підкорює до глибини серця. До слова, кілька років тому Шпаченко вже з'являлась у переліку номінантів у кількох категоріях Греммі, але лише цьогоріч їй вдалось нарешті отримати перемогу.

Читайте також: Найкрутіша нова музика січня: ТОП 13 популярних пісень

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
  • 22 cічня, 12:30
  • 1556
Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+)
  • 24 cічня, 17:31
  • 2043
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2047481
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз