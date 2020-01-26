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Названі корисні напої, які бадьорять краще за кофеїн

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Напої - фото 1
Напої / mygazeta

Одним з основних факторів сонливості є зневоднення. Дієтологи кажуть – протягом усього дня, не чекаючи спраги, варто пити більше води, особливо вранці.

Що стосується інших напоїв, медики рекомендують цитрусові соки і зелений чай. Вони бадьорять краще за каву.

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"Натуральний апельсиновий сік багатий вітаміном С, який наповнює організм енергією, а запах апельсина, лайма і лимона стимулює мозкову діяльність. Ну а зелений чай за змістом кофеїну нічим не поступається горня свіжозвареної кави, але при цьому куди більше корисний", – зазначили лікарі.

Чудовий варіант перекусу на роботі – несолодкі фрукти і ягоди. Це натуральні стимулятори, особливо класні "темні" ягоди – чорниця, смородина, вишня.

Названі корисні напої, які бадьорять краще за кофеїн - фото 382257

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Джерело: mygazeta
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