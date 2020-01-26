Найкрутіша нова музика січня: ТОП 13 популярних пісень

Нова музика січня 2020 захоплює не лише чарти, а й серця фанатів! Слухай онлайн плейлист хітів та нових пісень за новий тиждень від Радіо МАКСИМУМ, який точно змусить танцювати та усміхатись!

Січень продовжує тішити свіжими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому підготували найкрутіші новини світу поп-музики за останній тиждень, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся поки безсніжною порою року разом з Радіо МАКСИМУМ.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Перший місяць року потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Хейлі Вільямс, Marshmello, KALEO і навіть The Weeknd випустив нове яскраве відео. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист популярної музики січня, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

James Smith - Say You'll Stay

KALEO - Break My Baby

Hayley Williams - Simmer

Jessie Reyez - LOVE IN THE DARK

Lewis Capaldi - Before You Go

The Weeknd - Blinding Lights

Louis Tomlinson - Walls

Marshmello x Flux Pavilion - Room To Fall (Feat. ELOHIM)

Gryffin - Body Back (Acoustic) ft. Maia Wright

ROSALÍA - Juro Que

Trevor Daniel - Falling

Asher Angel - "Chills"

blackbear - me & ur ghost

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