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Найкрутіша нова музика січня: ТОП 13 популярних пісень

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Нова музика січня 2020 захоплює не лише чарти, а й серця фанатів! Слухай онлайн плейлист хітів та нових пісень за новий тиждень від Радіо МАКСИМУМ, який точно змусить танцювати та усміхатись!

Січень продовжує тішити свіжими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому підготували найкрутіші новини світу поп-музики за останній тиждень, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся поки безсніжною порою року разом з Радіо МАКСИМУМ.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Перший місяць року потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Хейлі Вільямс, Marshmello, KALEO і навіть The Weeknd випустив нове яскраве відео. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист популярної музики січня, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • James Smith - Say You'll Stay
  • KALEO - Break My Baby
  • Hayley Williams - Simmer
  • Jessie Reyez - LOVE IN THE DARK
  • Lewis Capaldi - Before You Go
  • The Weeknd - Blinding Lights
  • Louis Tomlinson - Walls
  • Marshmello x Flux Pavilion - Room To Fall (Feat. ELOHIM)
  • Gryffin - Body Back (Acoustic) ft. Maia Wright
  • ROSALÍA - Juro Que
  • Trevor Daniel - Falling
  • Asher Angel - "Chills"
  • blackbear - me & ur ghost

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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