Найкраща зарубіжна музика 2019: плейлист усіх популярних пісень року

Хіти 2019 точно не залишили байдужими фанатів різної музики, тому Радіо МАКСИМУМ створило власний плейлист ТОП-200 найкращих пісень року, які підкорили світові чарти та лунали звідусіль. Вмикай онлайн музику та насолоджуйся!

2019 рік був дуже продуктивний серед поп-виконавців, адже ледь не щотижня з'являвся новий потужний хіт, який за короткий час опинявся у топах мережі. Мільйони прослуховувань, завантажень та підкорених сердець – саме стільки отримали нові пісні року, які опинились у нашому ТОП-200.

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1. Billie Eilish – Bad Guy

Не дивно, що саме вже 18-річна Біллі Айліш отримала першу сходинку. Доволі складно було обрати всього один трек, але "Поганий хлопець" лунав ледь не з кожного гаджета і мало хто не впізнає цю мелодію. До слова, її використовують навіть в українській рекламі :)

2. Post Malone – Circles

Американський репер Post Malone зумів здивувати не лише треком Circles, який опинився у чартах різних країн: від США і Канади до Південної Кореї та Угорщини. Не менш яскравим вийшов і кліп на композицію, який вкотре показав, що відеоряд може бути доволі цікавим.

3. Lil Nas X – Old Town Road (remix feat Billy Ray Cyrus)

Якщо ви жодного разу не чули цієї пісні, то, мабуть, вам пощастило жити у дуже тихому та спокійному місці без виходу в мережу. Мільйони мемів та каверів на вибуховий дебютний трек репера Lil Nas X - ось як виглядає реальний прорив для молодого виконавця.

4. Taylor Swift – Lover Remix Feat. Shawn Mendes

Несподіваний дует дуже популярної співачки Тейлор Свіфт та перспективного Шона Мендеса не змусив довго чекати на результат. Тут навіть не потрібно нічого коментувати, просто вмикайте!

5. Charli XCX – Gone (feat Christine and the Queens)

Шарлотта Емма Ейтчисон (справжнє ім'я Charli XCX) вже встигла прославитись своїм дарк-попом, а свій спільний трек з французькою інді-співачкою Christine and the Queens й зовсім став приємним бонусом до сольної платівки Чарлі. Якщо вам набридла одноманітна попса, то цей трек точно зайде.

6. BLACKPINK – 'Kill This Love' M/V

Південнокорейський гурт BLACKPINK зумів пробитись у світових чартах не лише через "няшність", а й через доволі драйвовий трек. Дівчата впевнено зайняли не лише лідерські позиції на Youtube, а й в серцях шанувальників з різних країн.

7. Imagine Dragons – Birds

І поки фанати намагаються втамувати біль від новин, що "Дракони" роблять перерву у творчості, ми не могли не включити у ТОП-200 бодай один трек. Особливу увагу слухачі приділили саме ліричній композиції Birds, тому пташечки від "Драконів" на 7-му місці.

8. Beyoncé – SPIRIT

Beyoncé повернулась і хіт-паради разом з новою екранізацією "Короля Лева", який змусив плакати далеко не одне покоління. І поки глядачі насолоджувались крутою графікою, то слухачі оцінили розкішний голос американської діви.

9. 5 Seconds of Summer – Teeth

Австралійці 5SOS вдало створили не тільки саундтрек до третього сезону серіалу "13 причин чому", а й хіт. І з цим важко посперечатись, бо не тільки серіал від Netflix отримав чималий рейтинг, а й трек став платиновим в рідній Австралії.

10. Maroon 5 – Memories

Роки йдуть, а Адам Лівайн не старішає, зате його аудиторія плавно поповнюється юними слухачами. І тому підтвердження шалена популярність ліричної пісні Memories. Як розповів сам фронтмен, цю пісню зрозуміють всі, хто коли-небудь щось втрачав".

Зацініть повний ТОП-200 пісень 2019 року за версією Радіо МАКСИМУМ тут або за посиланням:

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