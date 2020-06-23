Реперка alyona alyona здивувала мережу тверком грудьми: відео

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona порадувала фанів новим веселим танцем, який показала на своїй сторінці в Instagram. Артистка охрестила свої рухи "верхнім тверком".

На кадрах Alyona Alyona з'явилася в зеленому спортивному костюмі з червоними смужками і білій футболці. Співачка виконала танцювальні рухи, рухаючи тазом і грудьми. Так, реперка підняла зігнуті в ліктях руки вгору і по черзі підіймала ноги, продовжуючи виконувати танець. Свої рухи зірка назвала "верхнім тверком".

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Нове відео реп-виконавиці викликало цілий шквал схвалення під постом. Ще б пак, адже Alyona Alyona попросила поставити лайк, якщо хочеться побачити справжній тверк в її виконанні.

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