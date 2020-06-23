Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Реперка alyona alyona здивувала мережу тверком грудьми: відео

  • 19
alyona alyona - фото 1
alyona alyona / instagram

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona порадувала фанів новим веселим танцем, який показала на своїй сторінці в Instagram. Артистка охрестила свої рухи "верхнім тверком".

На кадрах Alyona Alyona з'явилася в зеленому спортивному костюмі з червоними смужками і білій футболці. Співачка виконала танцювальні рухи, рухаючи тазом і грудьми. Так, реперка підняла зігнуті в ліктях руки вгору і по черзі підіймала ноги, продовжуючи виконувати танець. Свої рухи зірка назвала "верхнім тверком".

І ще: Даша Астаф'єва розбурхала мережу пікантними фото у прозорому купальнику

Нове відео реп-виконавиці викликало цілий шквал схвалення під постом. Ще б пак, адже Alyona Alyona попросила поставити лайк, якщо хочеться побачити справжній тверк в її виконанні.

Читайте також: А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
  • 16 червня, 19:30
  • 2231
Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 21 червня, 17:50
  • 123
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 440
Загрузка...
Новини