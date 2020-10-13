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Українська людина-павук: житель Миколаєва вразив мережу божевільним трюком (відео)
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У Миколаєві з'явилася місцева людина-павук, яка шокувала містян абсолютно немислимим трюком. Чоловік лазив по дротах між дахами двох висотних будинків, причому повторював він це кілька разів підряд. Відео з неймовірними пригодами трюкача з'явилося в соціальних мережах.
За словами автора відео, інцидент трапився напередодні у мікрорайоні Соляні. Чоловік плавно переміщався по дротах, які натягнуті між будинками на проспекті Героїв України 79А і 81А.
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"Соляні, сьогодні спостерігала таку картину. Перелаз з будинку 81а на будинок 79а. І не один раз. Жити набридло? Або що власне відбувається?" – підписано ролик.
Користувачі соцмереж в коментарях припускають, що чоловік не зовсім в адекватному стані, можливо, під дією наркотичних препаратів або ж у нього проблеми з психікою.
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