Хлопець роками користувався одним дезодорантом і став зіркою мережі (відео)

Мешканець Норвегії кілька років використовував один дезодорант, дивуючись, чому він не закінчується. Але це не технології майбутнього, а справжній провал.

Тіктокер з Норвегії з ніком macthetruck прославився завдяки відео, на якому розповідає, як кілька років тому купив дезодорант і досі ним користується. До 2020 він постійно дивувався, що ж це за диво, аж поки уважніше не поглянув на засіб. Але не варто шукати тут містику чи вірити у неймовірні технології.

І ще: Пожежник показав, як загасити вогонь, і став зіркою Reddit (відео)

"Я користуюсь цим дезодорантом останні кілька років і мені цікаво, чому він ніяк не закінчується", – відзначив macthetruck​.

На щастя, хлопець таки відшукав відповідь на своє питання. Щоправда, тепер йому точно соромно за себе, адже все було у нього перед носом. Виявилось, що блогер просто не дуже добре зрозумів, як відкривається дезодорант, адже під основною кришкою була ще одна прозора та невеличка, які він просто не помітив. Тож останні кілька років хлопець турбувався про себе не дезодорантом, а його пластиковим ковпачком.

Читайте також: Як старій моркві вернути товарний вигляд: вірусне відео підірвало мережу