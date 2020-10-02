Кандидатка у мери Києва Верещук пояснила свій ролик в TikTok, в якому кидається взуттям

Кандидатка в мери Києва, нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук сподівається за допомогою TikTok відібрати у чинного мера столиці Віталія Кличка молодий електорат.

Про це вона розповіла Telegram-каналу PavlovskyNews, коментуючи ролик про невміння мера Кличка вести TikTok.

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"Це форма комунікації, інструмент діалогу зі своїм виборцем. Мої виборці – різні, як молоді люди, так і зрілого віку. Жінки, чоловіки, різні категорії, різний формат. TikTok – це один з форматів. Люди нехай роблять висновки і абсолютно в цьому немає нічого поганого, дискримінаційного або незаконного ", – заявила Верещук. Telegram-канал зазначає, що у Кличка зараз в TikTok 35,5 тисяч фоловерів, а у його конкурентки на виборах Верещук – 9 тисяч.

"При цьому у Кличка є 15 роликів, 5 з яких майже добралися до позначки в півмільйона переглядів. А у Верещук з трьох роликів поки успішний тільки один, 615 тис. переглядів, і мова в ньому йде якраз про невміння Кличка вести TikTok", – відзначають автори пабліку.

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