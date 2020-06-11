Українська красуня-дзюдоїстка похвалилася ідеальною фігурою

Спортсменка Дарина Білодід поділилася яскравими знімками в Instagram. Шанувальники у захваті від красуні!

Наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід в захваті від теплої погоди, яка нарешті прийшла в Україну.

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"Як же я чекала справжнього і теплого літа. Нарешті! Кайф". А заодно киянка показала свій ідеальний прес. Відзначимо, що Дарина Білодід активно спілкується зі світом в Instagram. Повідомлення на її сторінці в соцмережах з'являються чи не щодня.

Гортайте галерею:

Разом з цим дівчина поділилася подіями у своєму житті. "Позитивне мислення робить мої тренування кращими, а мене сильнішою. Тому я бажаю кожному усміхатися".

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