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Кріштіану Роналду зробив подарунок юному футболісту, який повторив його гол

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / instagram

Нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився красивим жестом, подарувавши футболку зі своїм автографом фанату Наполі.

Ім'я Франческо Салерно нічого не скаже любителям футболу, але два роки тому він в регіональній першості Італії, відзначився ударом через себе в падінні, в результаті чого забив гол. Цей прийом заслужив порівняння з забитим м'ячем Роналду ще за Реал у ворота Ювентуса у 2018 році в Лізі чемпіонів.

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І ось тепер, через два роки, зірка футболу відправив Франческо, який є вболівальником Наполі, свою футболку з автографом і написом "Для Франческо, відмінний гол".

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Джерело: gazzetta
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