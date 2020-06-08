Кріштіану Роналду зробив подарунок юному футболісту, який повторив його гол

Нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився красивим жестом, подарувавши футболку зі своїм автографом фанату Наполі.

Ім'я Франческо Салерно нічого не скаже любителям футболу, але два роки тому він в регіональній першості Італії, відзначився ударом через себе в падінні, в результаті чого забив гол. Цей прийом заслужив порівняння з забитим м'ячем Роналду ще за Реал у ворота Ювентуса у 2018 році в Лізі чемпіонів.

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І ось тепер, через два роки, зірка футболу відправив Франческо, який є вболівальником Наполі, свою футболку з автографом і написом "Для Франческо, відмінний гол".

Francesco Salerno, a striker for a small local team Governolese, scored a goal in the Lombard championship of Excellence, very similar to Ronaldo's overhead against Juve.



A few days later, a package arrived: inside a signed shirt from Ronaldo: "For Francesco, great goal" [GdS] pic.twitter.com/FlCPIzY8Ia — Juventus News - Juvefc.com (@juvefcdotcom) June 5, 2020

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