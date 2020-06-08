У баскетбольних та футбольних матчах будуть використовувати звуки з відеоігор

У баскетбольних та футбольних матчах будуть використовувати звуки з відеоігор. Організатори зазначають, що так вони можуть відтворити "живу атмосферу матчів".

НБА і англійська футбольна ліга планують відновити сезон. Одна з проблем, з якою зіткнуться організатори – це матчі без уболівальників. Як повідомляється, вони планують використовувати звуки натовпу і матчів з відеоігор.

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У випадку з баскетболом організатори будуть використовувати гру NBA 2K. Англійська прем'єр-ліга хоче використовувати для цих цілей гру серії FIFA. Вони відзначають, що так зможуть відтворити "живу атмосферу матчів Прем'єр-ліги". Глядачі частини каналів зможуть дивитися матчі з доданим звуковим ефектом або відключити його.

Один з мовників, Sky Sports, працює над тим, щоб надати глядачам інші функції. На сайті і всередині програми вболівальники можуть дивитися обрані матчі з друзями в чаті і спілкуватися. Це дозволить уболівальникам впливати на шум натовпу, який вони чують на матчі.

"Оскільки спорт в прямому ефірі перебуває в режимі очікування понад два місяці, ми витратили багато часу, розмірковуючи про те, як ми транслюватимемо спорт по-новому, щоб зібрати разом уболівальників, навіть якщо вони не можуть зустрітися. Ми хочемо, щоб глядачі Sky Sports все ще відчували атмосферу і отримували найкращі враження від перегляду – навіть якщо вони не можуть перебувати на стадіонах або дивитися матч разом з сім'єю і друзями", – зазначив Роб Вебстер, керуючий директор Sky Sports.

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