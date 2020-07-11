Українська Кардашян завела мережу пружними формами

Гаряча українська Кардашян Альона Омович знову виклала в мережу відверті фото. Шанувальники у захваті від дівчини!

Популярна київська модель Альона Омович, яка зібрала у своєму Instagram мільйонну аудиторію, обожнює епатувати публіку яскравими витівками.

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Дівчина любить оголюватися на камеру. Так, цього разу красуня показала кілька кадрів в соцмережі, на яких можна побачити її спекотне дефіле.

Як видно, Альона відображена в красивій світлій локації, куди прийшла в карколомному образі. На ній сексапільна чорна сукня оригінального фасону з коротеньким подолом і відвертим декольте. Цей наряд красиво підкреслив її струнку фігуру і пишний бюст. Волосся моделі розпущене і красиво укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона млосно дивиться в камеру.

Фоловери не пройшли повз, вони в захваті від нової публікації моделі, її засипають компліментами в коментарях до фото. Гортайте галерею:

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