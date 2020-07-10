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Найпишніша модель у світі вперше приміряла стрінги: відверте відео

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Тесс Холлідей - фото 1
Тесс Холлідей / instagram

Американська plus-size модель та блогерка Тесс Холлідей опублікувала сміливе відео, на якому постала в відвертій спідній білизні. Зірка мережі втерла носа усім хейтерам.

35-річна найпишніша у світі модель Тесс Холлідей позувала у чорних в трусах-стрінгах. Спочатку на кадрах вона прикривається великою чорною хусткою-парео, а потім прибирає її і показує своє тіло, повертаючись в різні боки.

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Красуня також зізналася, що вона вперше приміряла стрінги: "Це перший раз, коли я одягаю бікіні зі стрінгами, і, чесно кажучи, я ніколи не відчувала себе більш впевненою. Я подивилася в дзеркало і була у захваті. Останні 10 років незнайомі люди кожен день висловлювали огиду до мого тіла. Чи змінило це мене? Ні. Набрала я ще вагу з того часу? Так!".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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