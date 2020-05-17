Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Саманта Матіас, – гаряча американська модель, яка зводить з розуму мережу голими знімками.

Свіженька порція пікантних кадрів уже готова! Сьогодні знайомимо тебе з розкутою моделлю Самантою Матіас з гарячої Флориди. А як показує статистика, у Флориді живуть винятково прекрасні дівчата. Наша сьогоднішня героїня теж відноситься до таких, адже красуня обожнює зніматися повністю оголеною.

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Легенди та фотосесії Саманти свідчать, що вона виросла на фермі – у всякому разі, панночка почувається досить комфортно в образі голої дівчини-агронома на полі з капустою, спокусливої ковбойки чи простої дівчини, яка голяка відпочиває біля озера. Зараз Саманта знімається для чоловічих журналів, і навіть побувала на обкладинці Playboy Slovenia (червень-липень 2020).

А ще кажуть, що досвід зйомок у форматі НЮ у неї невеликий, але ми б так не сказали, подивившись на її Instagram – там безліч відвертих фото її апетитних форм. І ось найсексуальніші з них:

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