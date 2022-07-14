Сучасна українська музика: 5 молодих співаків, яких варто почути хоч раз

Заборона російської музики в Україні зовсім не є такою страшною, як може здаватись деяким людям. Особливо, коли йдеться про якісну поп-музику, якої в нашій країні значно більше, ніж здається. Тому знайомимо з молодими та крутими українськими співаками, які точно поселяться у вашому плейлисті!

Коли йдеться про український поп, то чимало людей одразу думають про таких популярних виконавців, як Melovin, Monatik, Сергій Бабкін, Артем Пивоваров та багатьох інших. Але є в нашій музичній індустрії і новачки та менш відомі співаки та музиканти, які також створюють неймовірні треки. Радіо MAXIMUM познайомить вас зі молодими зірками, чиї треки точно варті того, щоб опинитись у вашому плейлисті.

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1. Макс Пташник

Це не просто талановитий співак, а й мультиінструменталіст та саундпродюсер, який бере участь у створенні треків на всіх етапах. Пісні Макса можна почути і в TikTok, і на радіо, оскільки вони підкорюють слухачів з різними музичними вподобаннями.

2. LAUD

Чимало українців дізнались про Влада Каращука (справжнє ім'я LAUD) завдяки "Голосу країни" та Нацвідборам на Євробачення/ Неймовірний тембр та свіжий стиль виконання співака заворожує, тож не дивуйтесь, якщо після прослуховування будете увесь день наспівувати треки LAUD.

3. Саша Чемеров

Не юний, але дуже недооцінений рок-музикант, який встиг побувати фронтменом у таких гуртах, як Димна Суміш, X-позери, Vkrayst та The Gitas. А зараз виконавець поповнює український поп своїми хітами, які обов'язково знайдуть місце у вашому плейлисті.

4. Асафатоv

Сергій Асафатов - талановитий український співак, мультиінструменталіст та учасник вінницького гурту "Jazzforacat", який побував у шоу "Голос країни 10". Незвичайний тембр голосу та цікаві треки принесли йому неабияку популярність в соцмережах.

5. CHEEV

Музикант Влад Чижиков, хоч і з білоруським походженням, але створює українські пісні. Чуттєвий вокал, ліричні тексти і популярність у TikTok - у цього хлопця є всі шанси вкрасти серденько слухачів.

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