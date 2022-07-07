Сучасна українська музика: 5 молодих поп-співачок, які вкрадуть ваше серце

Заборона російської музики в Україні зовсім не є такою страшною, як може здаватись деяким людям. Особливо, коли йдеться про якісну поп-музику, якої в нашій країні значно більше, ніж здається. Тому знайомимо з молодими та крутими українськими співачками, які точно поселяться у вашому плейлисті!

Коли йдеться про український поп, то чимало людей одразу думають про таких популярних виконавців, як Тіна Кароль, Джамала, Злата Огнєвіч, Настя Каменських та багатьох інших. Але є в нашій музичній індустрії і новачки та менш відомі співачки, які також створюють неймовірні треки. Радіо MAXIMUM познайомить вас зі молодими зірками, чиї треки точно варті того, щоб опинитись у вашому плейлисті.

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Цю тендітну дівчину з бандурою можна побачити у восьмому сезоні шоу "X-Фактор" та на Нацвідборі на Євробачення 2020. Неймовірний тембр та особливе звучання бандури – те, чим Марина Круть зачаровує з перших секунд. Якщо ви досі не чули про неї, то терміново пора це змінювати!

Ще одна талановита красуня, з якою чимало українців познайомились також на Національному відборі, але вже на Євробачення 2022. Білявка встигла позніматись в українському серіалі і "Черговий лікар", побувати на шоу "Голос", а також записати спільний трек з KAZKA. І на її Youtube-каналі виходять не тільки музичні новинки, а й блоги.

У цієї дівчини теж немаленький список проєктів, на яких можна було познайомитись з її талантом. Серед них і два сезони "Голосу країни", і музична частина "Танців з зірками" і Нацвідбір на Євробачення 2017. Але лише нещодавно її треки почали справді віруситись в мережі та захоплювати все більшу аудиторію.

Молода інді-поп-співачка Настя під псевдо СХОЖА захоплює своїми легкими треками про те, що турбує її покоління. Свіжі пісні наповнені особливою атмосферою, де сучасні напрямки переплітають з фолком.

Shy (Олександра Карягіна) – фіналістка Української пісні 2020, а також відома українцям завдяки участі у 8-му сезоні Х-Фактора. Вона встигла записати спільну композицію з Дмитром Шуровим та стати ковтком свіжого повітря в українській поп-музиці.

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