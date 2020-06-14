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Українська чемпіонка Юлія Мішура похизувалася сталевим пресом у відвертому купальнику

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Юлія Мішура - фото 1
Юлія Мішура / instagram

Відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура розбурхала своїх шанувальників спокусливими фото та відео у сексуальному образі. Підписники красуні вже оцінили гарячі кадри.

Так, 28-річна киянка Юлія Мішура у себе в Instagram виклала пікантні фото і відео, на яких позує у відвертому наряді, демонструючи ідеальне спортивне тіло.

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На знімку спортсменка постала у яскравому купальнику, який дозволяє оцінити результати тренувань у спортзалі та вигідно підкреслив апетитні форми красуні. Крім цього, фітнес-модель опублікувала й гаряче відео, на якому спокусила мережу сексуальними рухами.

У коментарях користувачі зізнаються в коханні українці, відзначаючи її красу.

Гортайте галерею, щоб подивитися відео:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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