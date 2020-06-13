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Переможниця Холостяка Даша показала себе до схуднення

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Даша Ульянова - фото 1
Даша Ульянова / instagram

Даша Ульянова, переможниця десятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", поділилася архівним знімком.

І хоча стосунки з головним героєм Максом Михайлюком у неї не склалися, модель отримала свою порцію слави і тисячі нових підписників в Instagram, яких тепер часто радує різними публікаціями.

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Цього разу Даша присвятила публікацію всім дівчатам, які "себе не люблять, які соромляться свого зображення в дзеркалі". Красуня також анонсувала марафон "Шпагат за 30 днів". "Присвячується усім дівчатам, які себе не люблять, які соромляться свого зображення в дзеркалі, які постійно починають з понеділка, які не задоволені своєю зовнішністю і вагою..."

"Дівчатка, я з вами, я така сама, а ці дві фотографії – тому доказ. Я теж себе не любила, не приймала, комплексувала, заїдала певні життєві негаразди. Більш того, в один момент у моєму житті стало так багато спорту, що мене від нього вже вернуло", – пише дівчина. Гортайте галерею:

Переможниця Холостяка Даша показала себе до схуднення - фото 409901

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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