Фотограф показав, яким раніше був Маріуполь – яскраві світлини ще мирного міста

Український фотограф Ярослав Воронін поділився у мережі знимками свого рідного міста Маріуполь. Дивіться далі – чудові фотоспогади з мирного життя!

Український Маріуполь – гарне, яскраве та світле європейське місто... до приходу "руського міра". Ці фото не лише здатні викликати спогади у містян, але й нагадують усім українцям, що після нашої Перемоги обов'язково все відбудуємо!

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Фотоспогади з архітектурного обличчя мого рідного міста Маріуполь. Я сумую за тобою, моє неонове місто", – зазначив фотограф.

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