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Анастасія Панова показала, яку сукню обрала на Miss Charm 2023

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Anastasiia Panova / Instagram

16 лютого у В'єтнамі відбувся конкурс краси Miss Charm International 2023. Представниця України Анастасія Панова вже виступила у неймовірному вбранні.

Своє вбрання українська модель показала на своїй сторінці в Instagram.

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Мій національний костюм, підняла у гору свій прапор з гордістю, що я Українка! Світ не повинен забувати, що на нас напала росія, країна агресор, про це повинні знати усі!", – написала Анастасія в Instagram.

Українка обрала ефектну сукню, яка розшита камінням і бісером, з відкритими плечима та об'ємними синьо-жовтими рукавами. Їх доповнює довгий шлейф у кольорах українського стяга, який нагадує крила. Свій образ представниця України Анастасія Панова довершила синім обручем, щедро обрамленим камінням, і масивними сережками у схожому стилі.

Дивіться виступ українки в національному вбранні:

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Anastasiia Panova / Instagram

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