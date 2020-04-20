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Коронавірус Великдень

Зірки футболу записали зворушливе відео на підтримку медиків

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Девід Бекхем, Гаррі Кейн і Гаррі Магуайр беруть участь у кампанії ФІФА, висловлюючи вдячність медичним працівникам та іншим спеціалістам по всьому світу, які ведуть боротьбу з коронавірусом.

Світові зірки приєдналися до ініціативи ФІФА #WeWillWin.

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В рамках ініціативи під назвою #WeWillWin ФІФА зібрала 50 найкращих футболістів минулого і сьогодення, щоб віддати належне зусиллям тих, хто ризикує життям перед обличчям пандемії. Колишній капітан збірної Англії Бекхем сказав: "Як футболісти, ми звикли до оплесків, але цього разу у нас є можливість висловити нашу вдячність багатьом людям, які ризикують своїм життям, щоб захистити наше. Ви герої людства, і ми хочемо показати, що весь світ футболу підтримує вас і все, що ви робите, щоб захистити всіх нас".

Дієго Марадона, Майкл Оуен, Зінедін Зідан і Роналдо – і багато інші підтримали ідею ФІФА.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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