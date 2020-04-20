Зірки футболу записали зворушливе відео на підтримку медиків

Девід Бекхем, Гаррі Кейн і Гаррі Магуайр беруть участь у кампанії ФІФА, висловлюючи вдячність медичним працівникам та іншим спеціалістам по всьому світу, які ведуть боротьбу з коронавірусом.

Світові зірки приєдналися до ініціативи ФІФА #WeWillWin.

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В рамках ініціативи під назвою #WeWillWin ФІФА зібрала 50 найкращих футболістів минулого і сьогодення, щоб віддати належне зусиллям тих, хто ризикує життям перед обличчям пандемії. Колишній капітан збірної Англії Бекхем сказав: "Як футболісти, ми звикли до оплесків, але цього разу у нас є можливість висловити нашу вдячність багатьом людям, які ризикують своїм життям, щоб захистити наше. Ви – герої людства, і ми хочемо показати, що весь світ футболу підтримує вас і все, що ви робите, щоб захистити всіх нас".

Дієго Марадона, Майкл Оуен, Зінедін Зідан і Роналдо – і багато інші підтримали ідею ФІФА.

To all the health care workers and other professionals who keep working like true heroes, an infinite applause. #HumanitysHeroes taking the fight to #COVID19 #WeWillWin #FIFA



https://t.co/7ubVCNHvvJ pic.twitter.com/jsHyorFJDJ — FIFA.com (@FIFAcom) April 18, 2020

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