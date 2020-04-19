Чому не варто зловживати заняттями спортом на карантині: пояснення лікарів

Карантин вносить свої корективи у звичний для нас ритм життя. У країні зачинені спортзали та фітнес-центри, людям не дозволяють виходити на спортивні майданчики та рекомендують без нагальної потреби не виходити з дому. Саме тому більшість затятих спортсменів займаються фізичними вправами вдома.

Фізичні навантаження не тільки підвищують настрій, а й зміцнюють здатності організму протистояти вірусам та інфекціям. Але експерти попереджають про небезпеку зловживання фізичною активністю, через що може постраждати імунна система, і вирости ризик травм.

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Лектор при Liverpool Hope University у Ліверпулі доктор Меттью Джексон підкреслює, що любителі таких видів спорту як біг, повинні дуже уважно ставитися до можливості появи травм. Особливо, якщо заняття відбуваються після тривалої перерви, або ж людина тільки приступає до подібних тренувань. Вчені закликають людей зберігати фізичну активність і здоров'я при самоізоляції, але не варто перевантажувати організм, оскільки стрес робить його уразливішим перед інвазивними патогенами.

Перевиснаження організму може знизити імунітет

"Ми не хочемо сказати людям, щоб вони не займалися спортом під час кризи, дуже важливо продовжувати тренуватися, – заявив доктор Джексон інтерв'ю FEMAIL. – Але якщо ви занадто захоплюєтесь навантаженнями, оскільки у вас тепер більше вільного часу, важливо не допускати перетренованості. Для більшості людей регулярні навантаження дуже корисні, але їх надлишок послаблює імунітет і негативно впливає на антитіла, які допомагають розпізнавати патогени, що викликають інфекції на кшталт коронавірусу. Страждають і лімфоцити, що знищують інші небезпечні клітини в нашому організмі".

Бережіть себе та пам'ятайте, що все корисно, якщо дотримувати розумних меж.

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