Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Оскар

Пишаємось! Українка виграла Оскар 2020 за проникливу короткометражку

  • 840
Керол Дисінгер та Олена Андреїчева з Марком Руффало - фото 1
Керол Дисінгер та Олена Андреїчева з Марком Руффало / gettyimages

Гордість України! Киянка Олена Андреїчева отримала премію Оскар 2020 за найкращий документальний короткометражний фільм року – "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (Якщо ти дівчинка)".

Наразі Олена Андреїчева проживає у Лондоні, але у своїй біографії продюсерка не приховує, що вона родом із Києва. На премії Оскар 2020 українка разом із режисеркою Керол Дисінгер отримала золоту статуетку за найкращу документальну короткометражку.

Це цікаво: Оголошені переможці премії ОСКАР 2020

40-хвилинна стрічка українки "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)" раніше також здобула нагороду Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). Короткометражка розповідає про некомерційну організацію Skateistan, яка заснувала в Кабулі (Афганістан) свою школу скейтингу для дівчат із бідних районів. Там вони навчаються читати, писати та, звісно, кататися на скейтбордах. Варто відзначити, що в Афганістані жінкам узагалі заборонено займатися спортом.

Дивіться трейлер проникливого фільму:

У сфері документального виробництва і телебачення Олена працює з 2006 року. Акцент у своїх роботах вона робить на теми позбавлення волі, торгівлі людьми та імміграції.

Пишаємось нашою талановитою землячкою!

Олена з Керол - фото 385220
Олена з Керол / gettyimages

Читайте також: Емінем несподівано виступив на Оскарі 2020, і реакція зірок у залі – готові меми

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча актриса Клавдія Буніна, яка зіграла головну роль у Найгіршій подрузі
  • 09 лютого, 18:45
  • 626
Курйози Оскара 2020: як Том Хенкс віджимався, а Тарантіно танцював із Піттом
  • Вчора, 12:40
  • 333
Чоловічі джоггери: усе про спортивні штани для модників, які в тренді цього року
  • 09 лютого, 16:25
  • 344
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз