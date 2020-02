Пишаємось! Українка виграла Оскар 2020 за проникливу короткометражку

Гордість України! Киянка Олена Андреїчева отримала премію Оскар 2020 за найкращий документальний короткометражний фільм року – "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (Якщо ти дівчинка)".

Наразі Олена Андреїчева проживає у Лондоні, але у своїй біографії продюсерка не приховує, що вона родом із Києва. На премії Оскар 2020 українка разом із режисеркою Керол Дисінгер отримала золоту статуетку за найкращу документальну короткометражку.

40-хвилинна стрічка українки "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)" раніше також здобула нагороду Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). Короткометражка розповідає про некомерційну організацію Skateistan, яка заснувала в Кабулі (Афганістан) свою школу скейтингу для дівчат із бідних районів. Там вони навчаються читати, писати та, звісно, кататися на скейтбордах. Варто відзначити, що в Афганістані жінкам узагалі заборонено займатися спортом.

Дивіться трейлер проникливого фільму:

У сфері документального виробництва і телебачення Олена працює з 2006 року. Акцент у своїх роботах вона робить на теми позбавлення волі, торгівлі людьми та імміграції.

Пишаємось нашою талановитою землячкою!

Олена з Керол / gettyimages

