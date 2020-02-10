Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року

92-а церемонія вручення премії Оскар відбулася в ніч з 9 на 10 лютого 2020 року. Американська кіноакадемія оголосила найкращих в кіноіндустрії. До вашої уваги список переможців, хто виграв заповітну статуетку!

Премія Оскар 2020 відзначила найкращі фільми та найкращих акторів минулого року, які змагались за перемогу в 24 номінаціях. Переможців обирали шляхом голосування, а в ніч на 10 лютого стали відомі імена лауретів головної кінонагороди світу.

Це цікаво: Дивитись трансляцію церемонії нагородження Оскара 2020

Відзначимо, що кінооглядачі та букмекери помилились у своїх прогнозах, прогадавши із володарями премії в основних категоріях.

СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ ПРЕМІЇ ОСКАР 2020

НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ:

"Ford проти Ferrari"

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

"Шлюбна історія"

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

"Паразити"

НАЙКРАЩИЙ РЕЖИСЕР:

Мартін Скорсезе ("Ірландець")

Тодд Філліпс ("Джокер")

Сем Мендес ("1917")

Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді")

Пон Чжун Хо ("Паразити")

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ:

Синтія Еріво ("Гаррієт")

Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")

Сірша Ронан ("Маленькі жінки")

Шарліз Терон ("Секс-бомба")

Рене Зеллвегер ("Джуді")

НАЙКРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ:

Антоніо Бандерас ("Біль та слава")

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")

Адам Драйвер ("Шлюбна історія")

Хоакін Фенікс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два Папи")

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

НАЙКРАЩА АКТРИСА ДРУГОГО ПЛАНУ:

Кеті Бейтс ("Річард Джуелл")

Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Скарлетт Йоханнсон ("Кролик Джоджо")

Флоренс П'ю ("Маленькі жінки")

Марго Роббі ("Секс-бомба")

НАЙКРАЩИЙ АКТОР ДРУГОГО ПЛАНУ:

Том Хенкс ("Чудовий день у нашому районі")

Ентоні Хопкінс ("Два Папи")

Аль Пачіно ("Ірландець")

Джо Пеші ("Ірландець")

Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")

НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ:

"Corpus Christi"

"Honeyland"

"Les Misérables"

"Pain and Glory "

"Parasite" ("Паразити")

НАЙКРАЩИЙ АДАПТОВАНИЙ СЦЕНАРІЙ:

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

"Два Папи"

НАЙКРАЩИЙ ОРИГІНАЛЬНИЙ СЦЕНАРІЙ:

"Ножі наголо"

"Шлюбна історія"

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

"Паразити"

НАЙКРАЩА ОПЕРАТОРСЬКА РОБОТА:

"Ірландець"

"Джокер"

"Маяк"

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

НАЙКРАЩИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ:

"Як приручити дракона 3"

"Я втратила своє тіло"

"Клаус"

"Містер Лінк: загублена ланка еволюції"

"Історія іграшок 4"

НАЙКРАЩИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ:

"Американська фабрика"

"Печера"

"На грані демократії"

"Для Сами"

"Країна меду"

НАЙКРАЩИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors "Window"

Saria

A sister

НАЙКРАЩИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:

In the Absence

Learning a skateboard in the Warzone

Life overtakes me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

НАЙКРАЩИЙ АНІМАЦІЙНИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:

"Дочка" (Dcera)

"Любов до волосся" (Hair Love)

"Кітбуль" (Kitbull)

"Незабутнє" (Memorable)

"Сестра" (Sister)

НАЙКРАЩИЙ МОНТАЖ:

"Ford проти Ferrari"

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Паразити"

НАЙКРАЩІ СПЕЦЕФЕКТИ:

"Месники: Завершення"

"Ірландець"

"Король Лев"

"1917"

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

НАЙКРАЩИЙ ДИЗАЙН КОСТЮМІВ:

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

"Одного разу в Голлівуді"

НАЙКРАЩИЙ ГРИМ І ЗАЧІСКИ:

" Секс-бомба"

"Джокер"

"Джуді"

"Чаклунка: Повелителька темряви"

"1917"

НАЙКРАЩА РОБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВНИКА:

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"1917"

"Одного разу… в Голлівуді"

"Паразити"

НАЙКРАЩИЙ ЗВУК:

"До зірок"

"Ford проти Ferrari"

"Джокер"

" 1917"

"Одного разу ... в Голлівуді"

НАЙКРАЩИЙ ЗВУКОВИЙ МОНТАЖ:

"Ford проти Ferrari"

"Джокер"

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

НАЙКРАЩА ОРИГІНАЛЬНА ПІСНЯ:

"Історія іграшок 4" – I Can't Let You Throw Yourself Away

"Рокетмен" – (I'm Gonna) Love Me Again

"Прорив" – I'm Standing With You

"Крижане серце 2" – Into The Unknown

"Гаррієт" – Stand Up

Найкращий саундтрек:

"Джокер"

"Маленькі жінки"

"Шлюбна історія"

"1917"

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

ТЕСТ: Що ти знаєш про Оскар?