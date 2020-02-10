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Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року
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92-а церемонія вручення премії Оскар відбулася в ніч з 9 на 10 лютого 2020 року. Американська кіноакадемія оголосила найкращих в кіноіндустрії. До вашої уваги список переможців, хто виграв заповітну статуетку!
Премія Оскар 2020 відзначила найкращі фільми та найкращих акторів минулого року, які змагались за перемогу в 24 номінаціях. Переможців обирали шляхом голосування, а в ніч на 10 лютого стали відомі імена лауретів головної кінонагороди світу.
Це цікаво: Дивитись трансляцію церемонії нагородження Оскара 2020
Відзначимо, що кінооглядачі та букмекери помилились у своїх прогнозах, прогадавши із володарями премії в основних категоріях.
СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ ПРЕМІЇ ОСКАР 2020
НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ:
- "Ford проти Ferrari"
- "Ірландець"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькі жінки"
- "Шлюбна історія"
- "1917"
- "Одного разу в Голлівуді"
- "Паразити"
НАЙКРАЩИЙ РЕЖИСЕР:
- Мартін Скорсезе ("Ірландець")
- Тодд Філліпс ("Джокер")
- Сем Мендес ("1917")
- Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді")
- Пон Чжун Хо ("Паразити")
НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ:
- Синтія Еріво ("Гаррієт")
- Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")
- Сірша Ронан ("Маленькі жінки")
- Шарліз Терон ("Секс-бомба")
- Рене Зеллвегер ("Джуді")
НАЙКРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ:
- Антоніо Бандерас ("Біль та слава")
- Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")
- Адам Драйвер ("Шлюбна історія")
- Хоакін Фенікс ("Джокер")
- Джонатан Прайс ("Два Папи")
НАЙКРАЩА АКТРИСА ДРУГОГО ПЛАНУ:
- Кеті Бейтс ("Річард Джуелл")
- Лора Дерн ("Шлюбна історія")
- Скарлетт Йоханнсон ("Кролик Джоджо")
- Флоренс П'ю ("Маленькі жінки")
- Марго Роббі ("Секс-бомба")
НАЙКРАЩИЙ АКТОР ДРУГОГО ПЛАНУ:
- Том Хенкс ("Чудовий день у нашому районі")
- Ентоні Хопкінс ("Два Папи")
- Аль Пачіно ("Ірландець")
- Джо Пеші ("Ірландець")
- Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")
НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ:
- "Corpus Christi"
- "Honeyland"
- "Les Misérables"
- "Pain and Glory "
- "Parasite" ("Паразити")
НАЙКРАЩИЙ АДАПТОВАНИЙ СЦЕНАРІЙ:
- "Ірландець"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькі жінки"
- "Два Папи"
НАЙКРАЩИЙ ОРИГІНАЛЬНИЙ СЦЕНАРІЙ:
- "Ножі наголо"
- "Шлюбна історія"
- "1917"
- "Одного разу в Голлівуді"
- "Паразити"
НАЙКРАЩА ОПЕРАТОРСЬКА РОБОТА:
- "Ірландець"
- "Джокер"
- "Маяк"
- "1917"
- "Одного разу в Голлівуді"
НАЙКРАЩИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ:
- "Як приручити дракона 3"
- "Я втратила своє тіло"
- "Клаус"
- "Містер Лінк: загублена ланка еволюції"
- "Історія іграшок 4"
НАЙКРАЩИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ:
- "Американська фабрика"
- "Печера"
- "На грані демократії"
- "Для Сами"
- "Країна меду"
НАЙКРАЩИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:
- Brotherhood
- Nefta Football Club
- The Neighbors "Window"
- Saria
- A sister
НАЙКРАЩИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:
- In the Absence
- Learning a skateboard in the Warzone
- Life overtakes me
- St. Louis Superman
- Walk Run Cha-Cha
НАЙКРАЩИЙ АНІМАЦІЙНИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:
- "Дочка" (Dcera)
- "Любов до волосся" (Hair Love)
- "Кітбуль" (Kitbull)
- "Незабутнє" (Memorable)
- "Сестра" (Sister)
НАЙКРАЩИЙ МОНТАЖ:
- "Ford проти Ferrari"
- "Ірландець"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Паразити"
НАЙКРАЩІ СПЕЦЕФЕКТИ:
- "Месники: Завершення"
- "Ірландець"
- "Король Лев"
- "1917"
- "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
НАЙКРАЩИЙ ДИЗАЙН КОСТЮМІВ:
- "Ірландець"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькі жінки"
- "Одного разу в Голлівуді"
НАЙКРАЩИЙ ГРИМ І ЗАЧІСКИ:
- "Секс-бомба"
- "Джокер"
- "Джуді"
- "Чаклунка: Повелителька темряви"
- "1917"
НАЙКРАЩА РОБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВНИКА:
- "Ірландець"
- "Кролик Джоджо"
- "1917"
- "Одного разу… в Голлівуді"
- "Паразити"
НАЙКРАЩИЙ ЗВУК:
- "До зірок"
- "Ford проти Ferrari"
- "Джокер"
- "1917"
- "Одного разу ... в Голлівуді"
НАЙКРАЩИЙ ЗВУКОВИЙ МОНТАЖ:
- "Ford проти Ferrari"
- "Джокер"
- "1917"
- "Одного разу в Голлівуді"
- "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
НАЙКРАЩА ОРИГІНАЛЬНА ПІСНЯ:
- "Історія іграшок 4" – I Can't Let You Throw Yourself Away
- "Рокетмен" – (I'm Gonna) Love Me Again
- "Прорив" – I'm Standing With You
- "Крижане серце 2" – Into The Unknown
- "Гаррієт" – Stand Up
Найкращий саундтрек:
- "Джокер"
- "Маленькі жінки"
- "Шлюбна історія"
- "1917"
- "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
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