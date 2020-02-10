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Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року

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Бред Пітт отримав Оскар 2020 - фото 1
Бред Пітт отримав Оскар 2020 / Kevin Winter/Getty Images

92-а церемонія вручення премії Оскар відбулася в ніч з 9 на 10 лютого 2020 року. Американська кіноакадемія оголосила найкращих в кіноіндустрії. До вашої уваги список переможців, хто виграв заповітну статуетку!

Премія Оскар 2020 відзначила найкращі фільми та найкращих акторів минулого року, які змагались за перемогу в 24 номінаціях. Переможців обирали шляхом голосування, а в ніч на 10 лютого стали відомі імена лауретів головної кінонагороди світу.

Це цікаво: Дивитись трансляцію церемонії нагородження Оскара 2020

Відзначимо, що кінооглядачі та букмекери помилились у своїх прогнозах, прогадавши із володарями премії в основних категоріях.

СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ ПРЕМІЇ ОСКАР 2020

НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ:

  • "Ford проти Ferrari"
  • "Ірландець"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленькі жінки"
  • "Шлюбна історія"
  • "1917"
  • "Одного разу в Голлівуді"
  • "Паразити"
Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385079

НАЙКРАЩИЙ РЕЖИСЕР:

  • Мартін Скорсезе ("Ірландець")
  • Тодд Філліпс ("Джокер")
  • Сем Мендес ("1917")
  • Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді")
  • Пон Чжун Хо ("Паразити")

НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ:

  • Синтія Еріво ("Гаррієт")
  • Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")
  • Сірша Ронан ("Маленькі жінки")
  • Шарліз Терон ("Секс-бомба")
  • Рене Зеллвегер ("Джуді")

Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385077

НАЙКРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ:

  • Антоніо Бандерас ("Біль та слава")
  • Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")
  • Адам Драйвер ("Шлюбна історія")
  • Хоакін Фенікс ("Джокер")
  • Джонатан Прайс ("Два Папи")

НАЙКРАЩА АКТРИСА ДРУГОГО ПЛАНУ:

  • Кеті Бейтс ("Річард Джуелл")
  • Лора Дерн ("Шлюбна історія")
  • Скарлетт Йоханнсон ("Кролик Джоджо")
  • Флоренс П'ю ("Маленькі жінки")
  • Марго Роббі ("Секс-бомба")

НАЙКРАЩИЙ АКТОР ДРУГОГО ПЛАНУ:

  • Том Хенкс ("Чудовий день у нашому районі")
  • Ентоні Хопкінс ("Два Папи")
  • Аль Пачіно ("Ірландець")
  • Джо Пеші ("Ірландець")
  • Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")

НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ:

  • "Corpus Christi"
  • "Honeyland"
  • "Les Misérables"
  • "Pain and Glory "
  • "Parasite" ("Паразити")

Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385073

НАЙКРАЩИЙ АДАПТОВАНИЙ СЦЕНАРІЙ:

  • "Ірландець"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленькі жінки"
  • "Два Папи"
Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385067

НАЙКРАЩИЙ ОРИГІНАЛЬНИЙ СЦЕНАРІЙ:

  • "Ножі наголо"
  • "Шлюбна історія"
  • "1917"
  • "Одного разу в Голлівуді"
  • "Паразити"

Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385068

НАЙКРАЩА ОПЕРАТОРСЬКА РОБОТА:

  • "Ірландець"
  • "Джокер"
  • "Маяк"
  • "1917"
  • "Одного разу в Голлівуді"
Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385059

НАЙКРАЩИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ:

  • "Як приручити дракона 3"
  • "Я втратила своє тіло"
  • "Клаус"
  • "Містер Лінк: загублена ланка еволюції"
  • "Історія іграшок 4"

Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385070

НАЙКРАЩИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ:

  • "Американська фабрика"
  • "Печера"
  • "На грані демократії"
  • "Для Сами"
  • "Країна меду"
Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385062

НАЙКРАЩИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:

  • Brotherhood
  • Nefta Football Club
  • The Neighbors "Window"
  • Saria
  • A sister
Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385066

НАЙКРАЩИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:

  • In the Absence
  • Learning a skateboard in the Warzone
  • Life overtakes me
  • St. Louis Superman
  • Walk Run Cha-Cha
Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385063

НАЙКРАЩИЙ АНІМАЦІЙНИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:

  • "Дочка" (Dcera)
  • "Любов до волосся" (Hair Love)
  • "Кітбуль" (Kitbull)
  • "Незабутнє" (Memorable)
  • "Сестра" (Sister)

НАЙКРАЩИЙ МОНТАЖ:

  • "Ford проти Ferrari"
  • "Ірландець"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Паразити"
Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385065

НАЙКРАЩІ СПЕЦЕФЕКТИ:

  • "Месники: Завершення"
  • "Ірландець"
  • "Король Лев"
  • "1917"
  • "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385071

НАЙКРАЩИЙ ДИЗАЙН КОСТЮМІВ:

  • "Ірландець"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленькі жінки"
  • "Одного разу в Голлівуді"
Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385064

НАЙКРАЩИЙ ГРИМ І ЗАЧІСКИ:

  • "Секс-бомба"
  • "Джокер"
  • "Джуді"
  • "Чаклунка: Повелителька темряви"
  • "1917"
Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385072

НАЙКРАЩА РОБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВНИКА:

  • "Ірландець"
  • "Кролик Джоджо"
  • "1917"
  • "Одного разу… в Голлівуді"
  • "Паразити"
Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385078

НАЙКРАЩИЙ ЗВУК:

  • "До зірок"
  • "Ford проти Ferrari"
  • "Джокер"
  • "1917"
  • "Одного разу ... в Голлівуді"
Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385060

НАЙКРАЩИЙ ЗВУКОВИЙ МОНТАЖ:

  • "Ford проти Ferrari"
  • "Джокер"
  • "1917"
  • "Одного разу в Голлівуді"
  • "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385061

НАЙКРАЩА ОРИГІНАЛЬНА ПІСНЯ:

  • "Історія іграшок 4" – I Can't Let You Throw Yourself Away
  • "Рокетмен" – (I'm Gonna) Love Me Again
  • "Прорив" – I'm Standing With You
  • "Крижане серце 2" – Into The Unknown
  • "Гаррієт" – Stand Up

Найкращий саундтрек:

  • "Джокер"
  • "Маленькі жінки"
  • "Шлюбна історія"
  • "1917"
  • "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року - фото 385074

ТЕСТ: Що ти знаєш про Оскар?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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