Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Українцям розповіли, коли введуть віртуальні водійські права

  • 33
Водіям - фото 1
Водіям / fainaidea

В середині грудня в Україні представлять цифрові водійські права і техпаспорт автомобіля.

Інновація буде доступна в мобільному додатку "Дія", заявив перший заступник глави Міністерства цифровий трансформації Олексій Вискуб.

І ще: Яка температура в салоні машини є найбільш комфортною для водія

Також за допомогою "Дії" українці зможуть перевірити правдивість документів на авто. Треба буде сфотографувати відповідний QR-код, і програма відправить запит в необхідний реєстр і покаже відповідь, чи був документ виданий в рамках проєкту "Дія" та чи дійсний він.

"Приблизно в першому кварталі наступного року ми плануємо вийти навіть на цифровий паспорт громадянина. Безумовно, він буде з обмеженим використанням. Є доволі складні кейси, де використовують паспорт, але для того, щоб сісти на поїзд або внутрішні авіаперевезення, смартфона буде достатньо", – повідомив Вискуб.

Українцям розповіли, коли введуть віртуальні водійські права - фото 371270

Читайте також: Експерти назвали Tesla Cybertruck небезпечним для водіння, і ось чому

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
  • 28 листопада, 14:21
  • 1156
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • 22 листопада, 23:38
  • 6210
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1918304
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна