Українцям розповіли, коли введуть віртуальні водійські права

В середині грудня в Україні представлять цифрові водійські права і техпаспорт автомобіля.

Інновація буде доступна в мобільному додатку "Дія", заявив перший заступник глави Міністерства цифровий трансформації Олексій Вискуб.

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Також за допомогою "Дії" українці зможуть перевірити правдивість документів на авто. Треба буде сфотографувати відповідний QR-код, і програма відправить запит в необхідний реєстр і покаже відповідь, чи був документ виданий в рамках проєкту "Дія" та чи дійсний він.

"Приблизно в першому кварталі наступного року ми плануємо вийти навіть на цифровий паспорт громадянина. Безумовно, він буде з обмеженим використанням. Є доволі складні кейси, де використовують паспорт, але для того, щоб сісти на поїзд або внутрішні авіаперевезення, смартфона буде достатньо", – повідомив Вискуб.

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