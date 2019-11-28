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Яка температура в салоні машини є найбільш комфортною для водія

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Яка температура в салоні машини є найбільш комфортною для водія - фото 1

Зараз практично всі автомобілі обладнані кондиціонерами або кліматичними установками, що цілком зрозуміло, адже переваг у таких пристроїв купу. І найочевидніша з них – можливість налаштовувати температуру в салоні машини. Але як це правильно робити – знають далеко не всі водії.

Зрозуміло, що водії, налаштовуючи "погоду" в автівці, повинні керуватися насамперед власними відчуттями. Однак при цьому не варто нехтувати і рекомендаціями експертів в галузі медицини, які вивчають вплив температури на організм людини. Так, на їхню думку, найбільш комфортним перебування на вулиці є при 16-18 градусах за Цельсієм. Що ж до автомобілів, то тут ситуація трохи інакша.

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За словами фахівців, оптимальною температурою в салоні авто вважається 22 °C, плюс-мінус 2 градуси – залежно від особливостей організму водія. Саме при такому "кліматі" шофер найбільш сконцентрований. При цьому важливо стежити і за потоками повітря, які повинні бути спрямовані в ноги.

Яка температура в салоні машини є найбільш комфортною для водія - фото 370712

При нижчих температурах – скажімо, 18-20 ° C – існує високий ризик застудитись. Особливо, якщо серед пасажирів є маленькі діти. А от "гарячі" потоки повітря спричиняють швидку втомлюваність водія і зниження концентрації. Природно, це може негативно позначатися і на безпеці дорожнього руху.

Додамо, що в зимову пору року після тривалої парковки слід на 10-15 хвилин виставляти вищу температуру кліматичної установки, щоб швидше прогріти салон автомобіля. Аналогічно і влітку: щоб остудити розпечену палючим сонцем машину, краще налаштовувати "кондюк" на 17-20 градусів. Головне – через кілька хвилин не забувати скорегувати значення до оптимального рівня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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