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Експерти назвали Tesla Cybertruck небезпечним для водіння

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Під час ДТП кузов Tesla може сильно травмувати пішоходів - фото 1
Під час ДТП кузов Tesla може сильно травмувати пішоходів

Попри високий попит ще до початку продажів, перший пікап Tesla з електродвигуном вже викликав низку нарікань з боку експертів автомобільного ринку. І мова не про дизайн "броньовика" Ілона Маска: фахівців турбує безпека пішоходів і самих пасажирів майбутньої новинки через особливості його кузова.

Глава Австралійської програми оцінки нових автомобілів (ANCAP) Джеймс Гудвін заявив, що дизайн Cybertruck не відповідає стандартам безпеки для пішоходів і власників двоколісного транспорту. На думку Гудвіна, "рубаний" бампер не виглядає безпечним для пішоходів у разі можливого зіткнення з автомобілем.

І ще: Краще за оригінал: в мережі показали перший тюнінг Tesla Cybertruck

Піддався критиці з боку ANCAP і "броньований" кузов пікапа: на думку експертів, жорстка конструкція, нездатна поглинати удари завдяки деформації корпусу, може виявитися небезпечною і для пасажирів електрокара у разі аварії.

Хоча організація формально зареєстрована як незалежна, вона активно взаємодіє з владою Австралії і її думка враховується при прийнятті рішень про те, чи можна випускати той чи інший транспортний засіб на дороги країни. Варто відзначити, що Cybertruck навряд чи надійде в продаж у своєму нинішньому вигляді – зокрема, у прототипу відсутні двірники і дзеркала заднього виду.

Кузов футуристичної Tesla небезпечний для пішоходів - фото 370768
Кузов футуристичної Tesla небезпечний для пішоходів

Головним викликом для Tesla стане проходження низки сертифікацій безпеки, зберігши футуристичне оформлення моделі. Представники компанії заяву ANCAP ще не прокоментували. Початок виробництва Cybertruck заплановане на 2021 рік – не виключено, що на той час його конструкція піддасться низці змін.

Читайте також: Перший пікап Tesla став хітом продажів ще до початку виробництва

Джерело: Cnet
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