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Українців розсмішило домашнє завдання з пилососом для школярів: фотофакт

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Українців розсмішило домашнє завдання з пилососом для школярів: фотофакт - фото 1

У мережі підняли на сміх завдання з трудового навчання, де українські школярі повинні пропилососити квартиру. Про курйозну ситуацію розповіла мати одного школяра Ляна Майорова в Facebook.

Домашнє завдання було опубліковане у додатку для роботи з дітьми "Google Classroom". "Це звання "Учитель року", однозначно!", – зазначила Майорова.

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Отже, учні повинні були пропилососити квартиру в рамках теми "Побутові електроприлади". Для цього вчитель навіть оприлюднив інструкцію, як правильно це зробити:

  • Вивчити інструкцію з користування пилососом (взяти у батьків).
  • Оцінити фронт робіт (які приміщення прибирати, де розташовані розетки і т.д.).
  • Розпакувати і зібрати пилосос.
  • З дозволу батьків і дотримуючись правил техніки безпеки включити пилосос.
  • Прибрати обрані приміщення.
  • Вимкнути пилосос.
  • Розібрати пилосос, упакувати і прибрати в місце зберігання.

Завдання розсмішило користувачів мережі. Дехто запропонував додати в інструкцію фото "до" і "після" виконаної роботи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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