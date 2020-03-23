Українців розсмішило домашнє завдання з пилососом для школярів: фотофакт

У мережі підняли на сміх завдання з трудового навчання, де українські школярі повинні пропилососити квартиру. Про курйозну ситуацію розповіла мати одного школяра Ляна Майорова в Facebook.

Домашнє завдання було опубліковане у додатку для роботи з дітьми "Google Classroom". "Це звання "Учитель року", однозначно!", – зазначила Майорова.

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Отже, учні повинні були пропилососити квартиру в рамках теми "Побутові електроприлади". Для цього вчитель навіть оприлюднив інструкцію, як правильно це зробити:

Вивчити інструкцію з користування пилососом (взяти у батьків).

Оцінити фронт робіт (які приміщення прибирати, де розташовані розетки і т.д.).

Розпакувати і зібрати пилосос.

З дозволу батьків і дотримуючись правил техніки безпеки включити пилосос.

Прибрати обрані приміщення.

Вимкнути пилосос.

Розібрати пилосос, упакувати і прибрати в місце зберігання.

Завдання розсмішило користувачів мережі. Дехто запропонував додати в інструкцію фото "до" і "після" виконаної роботи.

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