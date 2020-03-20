Дистанційне навчання: у мережі з'явився геніальний лайфхак (відео)

Карантин перевів на домашнє навчання величезну кількість школярів, однак далеко не всі горять бажанням навчатись вдома. Тому деякі креативні діти вигадують способи ухилитись від уроків.

На платформі Reddit користувач з ніком Spetsnaz_KofeGuy поділився кумедним відео, на якому школяр під час відеоуроку активно записує все, що диктує вчитель.

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За лічені години допис побачили понад 29 тисяч осіб, а ще понад 300 залишили коментарів. Чому? Бо насправді хлопець у цей час грає у відеоігри, а перед камерою на комп'ютері поставив телефон із записом, на якому він записує все. Вочевидь, такий лайфхак, як уникнути навчання, справді працює. Щоправда, до першого опитування.

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