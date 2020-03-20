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Дистанційне навчання: у мережі з'явився геніальний лайфхак (відео)
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Карантин перевів на домашнє навчання величезну кількість школярів, однак далеко не всі горять бажанням навчатись вдома. Тому деякі креативні діти вигадують способи ухилитись від уроків.
На платформі Reddit користувач з ніком Spetsnaz_KofeGuy поділився кумедним відео, на якому школяр під час відеоуроку активно записує все, що диктує вчитель.
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За лічені години допис побачили понад 29 тисяч осіб, а ще понад 300 залишили коментарів. Чому? Бо насправді хлопець у цей час грає у відеоігри, а перед камерою на комп'ютері поставив телефон із записом, на якому він записує все. Вочевидь, такий лайфхак, як уникнути навчання, справді працює. Щоправда, до першого опитування.
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