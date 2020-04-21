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Українців попередили про заморозки

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Заморозки в Україні - фото 1
Заморозки в Україні

Синоптики повідомили, що в Україні очікується нова порція похолодання у вигляді нічних заморозків. Однак вже до кінця тижня погода значно покращиться.

Квітень став місяцем відчутних перепадів температури та зміни погоди, тож не дивно, що найближчими днями в країну знову повертаються заморозки. Про це попередили у пресслужбі Укргідрометцентру.

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"Вночі 22 та 23 квітня в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності жовтий), вночі 23 квітня в Сумській та східних областях заморозки і в повітрі (сильні) 0-5° (ІІ рівень небезпечності помаранчевий)", – йдеться у повідомленні.

До кінця тижня в країні все ж підніметься температура повітря, однак побільшає дощів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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