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Повітря в Києві очистилося: рейтинг забруднення

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Київ - фото 1
Київ / dsns

Повітря в Києві і деяких регіонах України значно покращилося. Про це заявив заступник директор Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

"Станом на 20 квітня завдяки зусиллям наших пожежників якість атмосферного повітря в Київській, Житомирській областях, де спостерігалися найбільші осередки пожежі, а також в Києві значно покращилася", – заявив синоптик.

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Він наголосив, що задимленість вже не спостерігається. "Якість атмосферного повітря в Києві сьогодні близька до звичайної для цього періоду весни. Завислі речовини пил і залишки горіння – близькі або трохи вищі від гранично допустимих концентрацій", – запевнив Прокопенко.

Слова метеоролога підтверджує світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir. За останніми даними, Київ "опустився" на 89 місце з індексом 22, що характеризується як "хороший" рівень. Тоді як минулого тижня Київ був у топі рейтингу з індексом у 200-400.

Повітря в Києві очистилося: рейтинг забруднення - фото 399156

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Джерело: dsns
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