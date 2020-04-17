Цей ведучий прогнозів погоди прославився завдяки своїй кішці

Перед коронавірусом усі рівні. Тож телеведучі по всьому світу також перейшли на режим віддаленої роботи, ведучи програми безпосередньо зі своїх осель. І деяким з них такий режим тільки додає популярності.

Ведучий прогнозу погоди на американському телеканалі WFIE-TV у штаті Індіана Джефф Лайонс прославився в соціальних мережах після того, як в одному з випусків своєї програми показав у кадрі свою кішку Бетті.

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Як розповів Лойс у себе в фейсбуці, кішка дуже цікавилася тим, чим займається її господар: чому він щось говорить, дивлячись на iPad, встановлений на штативі і тикаючи рукою у зелене простирадло, натягнуте у нього за спиною. Під час ефіру Бетті постійно крутилася під ногами у ведучого, і 15 квітня, закінчуючи випуск, він просто взяв її на руки, показавши у кадрі на 30 секунд.

Відео цього випуску моментально розійшлося в соцмережах і набрало у 100 разів більше переглядів і коментарів, ніж зазвичай. Більш того, і наступний випуск прогнозу погоди подивилося значно більше глядачів, причому не тільки місцевих жителів, а й з інших штатів США і навіть з Австралії.

"Я працюю на місцевому каналі вже 34 роки, і за цей час набув деяку популярність, але це не йде ні в яке порівняння з тим, що почалося після того, як в кадрі з'явилася Бетті", – заявив Джефф Лайонс.

Так кішка стала співведучою прогнозу погоди.

Також Лайонс розповів, що кішці 10 років і вона з'явилася в їхній родині ще кошеням, просто одного разу встрибнувши на вікно кімнати його доньки.

А ось ведучий прогнозу погоди на BBC вважає грає своїм глядачам на барабанній установці, що неабияк припало до душі його прихильникам!

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