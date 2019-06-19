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Українців попередили про різку зміну погоди

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

Тривала спекотна погода у кількох областях зміниться на сильні опади та вітер. Де сьогодні очікувати на негоду читайте далі.

У прес-службі Укргідрометцентру повідомили про те, що у найближчі дні на заході країн відчутно погіршиться погода. Після кількох днів спеки повернуться дощі, місцями з градом та сильним вітром.

І ще: Спека продовжується: прогноз погоди на 20 червня

"19 червня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, 20 червня вдень у західних областях місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у період з 19 по 23 червня майже по всій країні, окрім частини районів заходу, втримається найвищий рівень небезпеки пожеж 5 класу.

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Пожежна небезпека

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Читайте також: Як пережити спеку: прості та дієві поради

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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