Українців попередили про різку зміну погоди

Тривала спекотна погода у кількох областях зміниться на сильні опади та вітер. Де сьогодні очікувати на негоду читайте далі.

У прес-службі Укргідрометцентру повідомили про те, що у найближчі дні на заході країн відчутно погіршиться погода. Після кількох днів спеки повернуться дощі, місцями з градом та сильним вітром.

І ще: Спека продовжується: прогноз погоди на 20 червня

"19 червня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, 20 червня вдень у західних областях місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у період з 19 по 23 червня майже по всій країні, окрім частини районів заходу, втримається найвищий рівень небезпеки пожеж 5 класу.

Пожежна небезпека

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Читайте також: Як пережити спеку: прості та дієві поради