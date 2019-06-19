Спека продовжується: прогноз погоди на 20 червня

20 червня в Україні затримається тепла та спекотна погода, однак місцями все ж пройдуть короткочасні дощі. Детальніше про погоду на завтра читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Червень продовжує тішити спекотною погодою, яка до кінця тижня не послабиться. Найгарячіше 20 червня буде на сході, півдні та Дніпропетровщині, адже вдень температура сягне до +33+35. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"На решті території України також – не рум'яний морозець, +29+33 градуси. Дощі з грозами у четвер пройдуть – локально! – на Заході, Півночі, осередками вздовж Дніпра-річки, місцями на Одещині. У Києві 20-го червня очікується спека +30+32 градуси, є ймовірність короткочасного дощу з грозою", – розповіла вона.

Також синоптик додала, що до кінця тижня спека продовжить посилюватись, однак 22 червня на заході температура відчутно знизиться, а також збільшиться ймовірність грозових дощів. А вже з 25-26 червня незначне похолодання дійде і до більшості областей.

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