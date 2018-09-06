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Українців попередили про погіршення погоди
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Рятувальники повідомили про різку зміну погоди у кількох областях України.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що частину країни накриють дощі з грозами.
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"За даними Укргідрометцентру, вранці 6 вересня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний дощ. 6 вересня у західних, Вінницькій та більшості південних областей гроза, місцями шквали 15-20 м/с; на сході країни окремі пориви вітру 15-18 м/с", – йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що вже до кінця тижня по всій Україні спека спаде, а до кінця вересня температура опуститься до +16.
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