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Українців попередили про погіршення погоди

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В Україні погіршується погода - фото 1
В Україні погіршується погода

Рятувальники повідомили про різку зміну погоди у кількох областях України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що частину країни накриють дощі з грозами.

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"За даними Укргідрометцентру, вранці 6 вересня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний дощ. 6 вересня у західних, Вінницькій та більшості південних областей гроза, місцями шквали 15-20 м/с; на сході країни окремі пориви вітру 15-18 м/с", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що вже до кінця тижня по всій Україні спека спаде, а до кінця вересня температура опуститься до +16.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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