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Синоптик попередила про різку зміну погоди у вересні

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Погода в Україні восени - фото 1
Погода в Україні восени

Синоптик розповіла про температурні "гойдалки" у вересні, які вплинуть на самопочуття метеочутливих людей.

Заввідділу синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух поділилась прогнозом погоди на вересень в Україні. За її словами, перший місяць осені відзначиться різкою зміною температурою вдень та вночі. Перші дні вересня у Києві відзначається +30, а от ночі +15.

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Це, звичайно, дуже негативно відбиватиметься на метеочутливих людях, особливо на тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями, – зазначила Балабух.

Синоптик додала, що вже друга половина вересня буде відчутно холоднішою, адже вдень температура сягатиме +16, а інколи і +19, а вночі – до +10.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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