Синоптик попередила про різку зміну погоди у вересні

Синоптик розповіла про температурні "гойдалки" у вересні, які вплинуть на самопочуття метеочутливих людей.

Заввідділу синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух поділилась прогнозом погоди на вересень в Україні. За її словами, перший місяць осені відзначиться різкою зміною температурою вдень та вночі. Перші дні вересня у Києві відзначається +30, а от ночі – +15.

І ще: У ДСНС попередили українців про небезпеку

Це, звичайно, дуже негативно відбиватиметься на метеочутливих людях, особливо на тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями, – зазначила Балабух.

Синоптик додала, що вже друга половина вересня буде відчутно холоднішою, адже вдень температура сягатиме +16, а інколи і +19, а вночі – до +10.

Читайте також: У Туреччині в розпал сезону випав сніг: фотофакт