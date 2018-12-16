Українців попередили про небезпеку лавин

Синоптики повідомили про погіршення ситуації в Українських Карпатах.

У прес-центрі Укргідрометцентру оголосили попередження про небезпеку сходження лавин.

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"У високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується: 16 грудня – помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). 16 грудня у горах західної та центральної частини Закарпатської області очікується низька сніголавинна небезпека (1 рівень)", – йдеться у повідомленні.

Тому водіям та мешканцям цих областей варто бути обачними на дорогах.

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