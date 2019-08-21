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Українців попередили, коли не працюватимуть банки
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У Нацбанку нагадали про те, у який день серпня банки по всій країні не будуть працювати. Це варто знати кожному!
Прес-центр НБУ поділився в соцмережі Facebook важливою для українців інформацією. Банкіри нагадали, що 26 серпня всі такі установи не працюватимуть.
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"Плануючи прийдешні вихідні, пам’ятайте, що понеділок, 26 серпня 2019 року, є неробочим днем української банківської системи", – вказано в повідомленні.
Проте не варто перейматися, оскільки всі банки повинні організувати своєчасну виплату коштів, соцдоплат та пенсій. До того ж, банкомати та обмінні пункти також будуть працювати у звичайному режимі.
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