Українців попередили, коли не працюватимуть банки

Коли у серпні не працюють банки

У Нацбанку нагадали про те, у який день серпня банки по всій країні не будуть працювати. Це варто знати кожному!

Прес-центр НБУ поділився в соцмережі Facebook важливою для українців інформацією. Банкіри нагадали, що 26 серпня всі такі установи не працюватимуть.

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"Плануючи прийдешні вихідні, пам’ятайте, що понеділок, 26 серпня 2019 року, є неробочим днем української банківської системи", – вказано в повідомленні.

Проте не варто перейматися, оскільки всі банки повинні організувати своєчасну виплату коштів, соцдоплат та пенсій. До того ж, банкомати та обмінні пункти також будуть працювати у звичайному режимі.

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