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День Незалежності

День прапора України 2019: програма святкування у Києві та Львові

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Куди піти на День Прапора 23 серпня - фото 1
Куди піти на День Прапора 23 серпня

23 серпня українці відзначають День Державного Прапора України. З нагоди цього свята також організовують різні урочисті події та неформальні заходи. Дізнайтеся, яка програма буде в цей день у Києві та Львові.

Прапор – один з обов'язкових державних символів України. На честь свята відбуваються різноманітні заходи: офіційна церемонія підняття Державного Прапора в усіх населених пунктах України, виставки, концерти тощо. У 2009 році Президент України Віктор Ющенко заснував щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

І ще: День Незалежності 2019 у Києві: афіша заходів, куди піти 24 серпня

Програма заходів на День Прапора в Києві

  • 10:00. Урочисте підняття Державного Прапора України по всьому Києву.
  • Урочисте вручення паспортів громадян України юним киянам – переможцям шкільних олімпіад, творчих фестивалів, спортивних змагань, активістам учнівського самоврядування.
  • Початок змагання на ретро-автомобілях для встановлення Рекорду України.
  • Концертні програми в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця", у парку імені Шевченка, у парку Перемоги тощо.
День прапора України 2019: програма святкування у Києві та Львові - фото 349194

Події на День Державного Прапора у Львові

  • 19-25 серпня. 12-ий Львівський Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів "Wiz-Art". Щороку організатори визначають конкретну тему і режисери з усього світу змагаються за першість. Представляють понад 100 кіноробіт.
  • 16:00. Виставка історичних прапорів у Львівському музеї історії релігії. Покажуть прапори з Помаранчевої революції, Революції Гідності, із зони АТО та стяги з "живого ланцюга" до Дня злуки 1990 року на виставці "Про Україну". Доповнять експозицію дитячі малюнки із зображенням прапора.
  • 21:00. Перегляд фільму "Позивний "Бандерас" у парку "на Валах". Це українська військова детективна кінострічка від режисера Зази Буадзе.

До теми: День Незалежності 2019 у Львові: куди піти 24 серпня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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