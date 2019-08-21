День прапора України 2019: програма святкування у Києві та Львові

Куди піти на День Прапора 23 серпня

23 серпня українці відзначають День Державного Прапора України. З нагоди цього свята також організовують різні урочисті події та неформальні заходи. Дізнайтеся, яка програма буде в цей день у Києві та Львові.

Прапор – один з обов'язкових державних символів України. На честь свята відбуваються різноманітні заходи: офіційна церемонія підняття Державного Прапора в усіх населених пунктах України, виставки, концерти тощо. У 2009 році Президент України Віктор Ющенко заснував щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

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Програма заходів на День Прапора в Києві

10:00 . Урочисте підняття Державного Прапора України по всьому Києву.

. Урочисте України по всьому Києву. Урочисте вручення паспортів громадян України юним киянам – переможцям шкільних олімпіад, творчих фестивалів, спортивних змагань, активістам учнівського самоврядування.

Початок змагання на ретро-автомобілях для встановлення Рекорду України.

для встановлення Рекорду України. Концертні програми в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця", у парку імені Шевченка, у парку Перемоги тощо.

Події на День Державного Прапора у Львові

19-25 серпня . 12-ий Львівський Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів " Wiz-Art ". Щороку організатори визначають конкретну тему і режисери з усього світу змагаються за першість. Представляють понад 100 кіноробіт.

. 12-ий Львівський Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів " ". Щороку організатори визначають конкретну тему і режисери з усього світу змагаються за першість. Представляють понад 100 кіноробіт. 16:00 . Виставка історичних прапорів у Львівському музеї історії релігії. Покажуть прапори з Помаранчевої революції, Революції Гідності, із зони АТО та стяги з "живого ланцюга" до Дня злуки 1990 року на виставці "Про Україну". Доповнять експозицію дитячі малюнки із зображенням прапора.

. у Львівському музеї історії релігії. Покажуть прапори з Помаранчевої революції, Революції Гідності, із зони АТО та стяги з "живого ланцюга" до Дня злуки 1990 року на виставці "Про Україну". Доповнять експозицію дитячі малюнки із зображенням прапора. 21:00. Перегляд фільму "Позивний "Бандерас" у парку "на Валах". Це українська військова детективна кінострічка від режисера Зази Буадзе.

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