Українці за день купили онлайн мільйони доларів

Українці почали активно користуватися новою полугою і вже в перший день дії валютної лібералізації купили онлайн кілька мільйонів доларів США.

Так, ПриватБанк продав через додаток Приват24 майже 1,5 мільйона доларів, придбав – понад 402 мільйона доларів. Крім того, було продано онлайн понад 245 тисяч євро, а куплено – 131 тисячу євро.

Детальніше тут: Відтепер українці можуть купувати валюту онлайн: як це зробити

У свою чергу один із засновників Monobank Олег Горохівський написав на своїй сторінці у Facebook, що клієнти банку впродовж 7 лютого придбали майже мільйон доларів.

"За день продали клієнтам понад 900 тисяч доларів, відкрили 6000 валютних карт і залишки на валютних картах збільшилися на 750 тисяч доларів в еквіваленті", – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що за минулий день Укрсиббанк продав 1,1 мільйона доларів і 228 тисяч євро.

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