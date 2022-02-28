Українці у Дії за добу переказали 30 мільйонів на потреби армії

Українці за добу через Дію переказали 30 мільйонів на армію

Буквально вчора ввечері в Дії з'явилася крута функція. Тепер допомогти українській армії можна безпосередньо з застосунку. Тепер же ми знаємо, що усього за добу українці переказали понад 30 мільйонів гривень.

Про це на своєму телеграмі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Понад 30 мільйонів гривень зібрали менш як за один день у Дії на українську армію! Усі донати йдуть у фонд "Повернись живим", – наголосив він.

Вчора ж він розповів, що додаток Дія, без якого мільйонам українців важко уявити своє життя, потрапив у ТОП найкращих цього тижня у фірмовому магазині Apple Store. Тоді ж Федоров і оголосив про запуск нової функції. Нею стала можливість безпосередньо з застосунку переказати кошти на користь української армії.

Напередодні ПриватБанк знайшов ще один спосіб українцям допомогти нашій армії. Для цього у банку дозволили донатити гроші ЗСУ завдяки програмі Бонус+. Вивести кошти з неї на потреби армії можна у кілька кліків.

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