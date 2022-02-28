ПриватБанк дозволив переказати бонуси на допомогу армії: як це зробити

ПриватБанк знайшов ще один спосіб для того, щоб українці змогли допомогти нашій армії. Для цього у банку дозволили донатити гроші ЗСУ завдяки Бонус+. Зробити це доволі легко.

ПриватБанк відкрив ще одну можливість громадянам перерахувати кошти на потреби Збройних сил України. Відтепер надіслати гроші можна не лише з основного рахунку, а й з бонусного, пише Радіо MAXIMUM.

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Як перерахувати бонуси на українську армію:

Зайти у Приват24 Обрати розділ Сервіси Перейти у розділ Добро Натиснути на Підтримка ЗСУ У переліку карт обрати віртуальний рахунок Бонус+

"Любов до України не вимірюється цифрами. Але ми спробуємо проілюструвати ними, як підтримують свою державу неймовірні клієнти ПриватБанку. За дві доби 25-26 лютого вони перерахували через Приват24 на спецрахунки НБУ для допомоги Збройним силам України: 560 тисяч платежів на 375 млн грн з карток єПідтримка та 900 тисяч транзакцій на 785 млн грн з особистих карток", – додали у Приватбанку.

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