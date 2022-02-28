Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

ПриватБанк дозволив переказати бонуси на допомогу армії: як це зробити

  • 44
Як надіслати гроші армії через Бонус+ у Приватбанку - фото 1
Як надіслати гроші армії через Бонус+ у Приватбанку

ПриватБанк знайшов ще один спосіб для того, щоб українці змогли допомогти нашій армії. Для цього у банку дозволили донатити гроші ЗСУ завдяки Бонус+. Зробити це доволі легко.

ПриватБанк відкрив ще одну можливість громадянам перерахувати кошти на потреби Збройних сил України. Відтепер надіслати гроші можна не лише з основного рахунку, а й з бонусного, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії

Як перерахувати бонуси на українську армію:

  1. Зайти у Приват24
  2. Обрати розділ Сервіси
  3. Перейти у розділ Добро
  4. Натиснути на Підтримка ЗСУ
  5. У переліку карт обрати віртуальний рахунок Бонус+
ПриватБанк дозволив переказати бонуси на допомогу армії: як це зробити - фото 498973

"Любов до України не вимірюється цифрами. Але ми спробуємо проілюструвати ними, як підтримують свою державу неймовірні клієнти ПриватБанку. За дві доби 25-26 лютого вони перерахували через Приват24 на спецрахунки НБУ для допомоги Збройним силам України: 560 тисяч платежів на 375 млн грн з карток єПідтримка та 900 тисяч транзакцій на 785 млн грн з особистих карток", – додали у Приватбанку.

Це цікаво: Зберігайте спокій і підписуйтеся на офіційні сторінки ЗСУ: список

пропозиції партнерів
Новини