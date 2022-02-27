Дія потрапила у ТОП найкращих додатків тижня в Apple Store

У ці непрості часи потрібно знаходити бодай кілька хвилин для того, щоб пишатися своїми. Так, додаток Дія, без якого мільйонам українців важко уявити своє життя, потрапив у ТОП найкращих цього тижня у фірмовому магазині Apple Store.

Про це у своєму телеграмі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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А тим часом Дія потрапила в найкращі застосунки тижня на Apple Store. Щойно ми переможемо – Україну чекає новий етап розвитку цифрової держави, запустимо в цьому році сотні крутих послуг! А ще запустимо дуже актуальну послугу в найближчу добу, – написав він.

Наразі невідомо, що саме за послуга буде, але маємо підозру, що вона якось та й пов'язана з ситуацією в країні. Не виключено, що можна буде буквально одним кліком допомагати армії з додатка Дія, але це лише наше припущення.

Раніше ми розповідали, що онлайн-кінотеатр SWEET TV зробить доступними кілька новинних каналів. Їх можна буде дивитися абсолютно безплатно. Для цього потрібно лише або бути вже користувачем сервісу, або зареєструватися у ньому.

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